Elkezdődtek a tűzszüneti tárgyalások Szaúd-Arábiában, Washington előrelépésre, Moszkva nehéz folyamatra számít

2025-03-24 09:48:00 CET

Amerikai és ukrán tisztségviselők találkoztak vasárnap, hogy további tűzszüneti tárgyalásokat folytassanak Oroszország ukrajnai háborúja ügyében. Washington kifejezte reményét, hogy „valódi előrelépés” történik majd, miközben Moszkva arra figyelmeztet, nehéz folyamat elé néznek – írja a The Guardian. Hétfőn a tárgyalást az amerikai és az orosz delegáció közti egyeztetések követik Szaúd-Arábiában.

A Bloomberg szerint az Egyesült Államok széles körű tűzszünetet akar elérni április 20-ig, bár források arról számolnak be, hogy – tekintettel a Kijev és Moszkva pozíciói közötti szakadékra – az időpont változhat.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja vasárnap közölte, szerinte előrelépés várható Szaúd-Arábiában, és azt mondta, úgy érzi, Vlagyimir Putyin orosz elnök békét akar. Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter pedig arról beszélt, a tárgyalások „konstruktívak”, és a középpontban az energiaszektor áll. Megismételte, hogy Ukrajna igazságos és tartós békét akar. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor közölte, „nehéz tárgyalások” várhatóak, és „még csak az út elején” járnak.

Vasárnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, Ukrajna küldöttsége a lehető legkonstruktívabb az amerikai féllel folytatott rijádi tárgyalásokon. Az MTI szerint úgy fogalmazott „mostanra már a második találkozóját tartotta az amerikai és ukrán csapat Szaúd-Arábiában. Ezúttal inkább technikai szinten – katonáink, diplomatáink, energetikai minisztériumunk képviselői. Épp most beszéltem Rusztem Umerovval, aki beszámolt nekem a találkozóról és a megbeszélések menetéről. Küldöttségünk teljesen konstruktív módon dolgozik, a beszélgetés nagyon hasznos volt. A delegációk munkája folytatódik”.

Felidézte, hogy már március 11. óta van javaslat feltételek nélküli tűzszünetre, de Oroszország ennek ellenére „minden egyes éjszaka és minden nappal maximálisan cinikus támadásokat mér” Ukrajnára. „Oroszországra gyakorolt nyomás nélkül ők ott Moszkvában továbbra is alá fogják ásni az igazi diplomáciát és a továbbiakban is életeket fognak tönkre tenni” – hangoztatta Zelenszkij. – Bármiről is beszélhetünk ma partnereinkkel, rá kell bírnunk Putyint arra, hogy valódi utasítást adjon a csapások leállítására: aki hozta ezt a háborút, annak is kell vissza vennie azt” – tette hozzá.

Mike Waltz, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója korábban közölte, a fekete-tengeri tűzszünet, a frontvonalak befagyasztása, valamint területi kérdések is szóba kerülnek majd az amerikai-orosz tárgyalásokon. Mint mondta, az egyeztetéseken téma lesz az energia infrastruktúrát érintő tűzszünet Fekete-tengerre való kiterjesztése, annak érdekében, hogy mindkét fél számára lehetővé váljon a gabona- és üzemanyag-szállítás, valamint a tengeri kereskedelem előtt ismét megnyíljon az út.