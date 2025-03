Magyar Péter szerint kormányzati gépkocsik száguldottak a bajai találkozójuk felé

Baja;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-26 11:29:00 CET

„Ismét provokációra és balhéra készül a Fidesz és Orbán janicsárjai” – állapította meg Magyar Péter szerda reggel a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke hozzátette, több kormányzati gépkocsi száguldott szerdán 180 km/h sebességgel, megkülönböztető jelzés nélkül a bajai találkozójuk felé.

Magyar Péter az önkénteseket és a szimpatizánsokat arra kérte, ne üljenek fel semmilyen erőszaknak, provokációnak, „maradjunk nyugodtak és mosolyogjuk a korrupt hatalom arcába”.

A Tisza Párt elnöke egy másik posztban arról is beszámolt, hogy két nap alatt már 200 ezren szavaztak a Nemzet Hangja 12+1 kérdésére. „Ma is több száz helyszínen tudtok szavazni személyesen” – üzente, hozzátéve, hogy az április 11-ig tartó szavazást összesen 60 millió forintból szervezik meg. „Szerintetek Orbánék mennyi közpénzt lophatnak egy 6-7 milliárd forintba kerülő nemzeti konzultációból?” – tette fel a kérdést.

Az ellenzéki politikus még a március 15-i ünnepi beszédében jelentette be, hogy A Nemzet Hangja néven nem hivatalos népszavazást indít. „Jogi értelemeben ma Magyarországon nem lehet valódi népszavazást tartani, mert fideszes bábokból áll a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) is, sőt, a Kúriával és az Alkotmánybírósággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek” – adott magyarázatot arra, miért indítja útnak a kezdeményezést.

A Népszava kérdésére, hogy saját Kubatov-listát akar-e építeni a Tisza Párt a regisztráción megadott adatokból, úgy válaszolt: nem állami támogatásból, hanem egyéni felajánlásokból csinálják meg. „Innentől fogva teljesen mindegy, hogy mire használjuk fel a pénzt, amíg minden jogszabályt betartunk, nálunk nincsenek illegális listák, az adatokat megfelelően kezeljük és tároljuk” – fogalmazott. Szerinte azzal nincs gond, ha egy párt kapcsolatot akar tartani a támogatóival, a probléma, ha ezt illegálisan teszi.