Törvénymódosítással akadályozná meg az Orbán-kormány a korrupcióval vádolt korábbi lengyel miniszterhelyettes átadását

2025-03-31 11:00:00 CEST

Egy csendben elfogadott törvénymódosítással megtalálta a módját az Orbán-kormány, hogy megvédje a kitoloncolástól a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt korrupcióval vádolt politikusát, ha mégis bíró elé kerülne az ügy – számol be a HVG360.

Az ügy előzménye, hogy több válaszlépésről döntött a lengyel kabinet, miután az Orbán-kormány politikai menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a korábban kormányzó PiS korrupcióval vádolt politikusának, egykori igazságügyi miniszterhelyettesnek, ezzel új, szinte soha nem látott mélypontra taszítva a lengyel-magyar kapcsolatokat.

A lap azt írja, hivatalosan nem cáfolt információk szerint Marcin Romanowski azóta is Budapesten tartózkodik, amivel nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, miután az európai elfogatóparancs ellenére december óta nem hajlandó bíró elé állítani a politikust.

A politikai menedékjogra hivatkozva most elérhetik, hogy ha véletlenül mégis az európai elfogatóparancs végrehajtásáról dönteni jogosult magyar bíró elé kerülne Marcin Romanowski ügye, akkor se legyen lehetséges „törvénysértő” átadás. Hogy ez pontosan mit jelent, azt a törvénymódosítás alapján Polt Péter legfőbb ügyész és a Varga Zs. András vezette Kúria döntheti el, amivel a lap szerint a jövőben akár az Orbán-kormány minden politikai szövetségesének menedékét garantálhatják.

Marcin Romanowski ellen a többi között azért indult büntetőeljárás, mert hatósági gyanú szerint igazságügyi miniszterhelyettesként a bűntettek áldozatainak szánt pénzből vásárolt szavazatokat magának. A lengyel hatóságok felfüggesztették mentelmi jogát, be is idézték egy ügyészségi meghallgatásra a politikust, ő azonban előre tervezett magyarországi útjára hivatkozva nem jelent meg. Mint kiderült, a politikus Magyarországon politikai menedékjogot kapott, amiről Orbán Viktor a 2024. december 21-i sajtótájékoztatóján azt mondta, Marcin Romanowski jogszerű eljárás keretében döntöttek, ő ebbe nem is avatkozott bele.