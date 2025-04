Szijjártó Péter szerint túljártak Ukrajna eszén, és Szlovákiával együtt még több orosz gázt vesznek

Magyarország;Szlovákia;Ukrajna;Szijjártó Péter;orosz gáz;növelés;

2025-04-01 17:53:00 CEST

A mai naptól megnövelt kapacitással működik a Magyarország és Szlovákia közötti összekötő földgázvezeték - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Komáromban, ahol Facebook-bejegyzése szerint az orosz gázszállítás növeléséről a Pingvin nevű földalatti étteremben egyezett meg Peter Zigával a szlovák Nemzeti Tanács alelnökével arról hogy Szlovákia ellátásának biztosítása érdekében meg kellett növelni a magyar-szlovák összekötő vezeték kapacitását is. – 900 millió köbméterrel növeltük meg évente most ennek a vezetéknek a kapacitását. Eddig 2,6 milliárd köbmétert tudtunk szállítani a két ország között évente. Mától ez 3,5 milliárd köbméterre nő – tette hozzá a magyar diplomácia vezetője.

– Teljes kapacitáson megy a vezeték. A tavalyi rekordmennyiséghez képest az idei első három hónapban 50 százalékkal nőtt a szállított földgáz mennyisége Magyarországon keresztül Szlovákia irányába. Tehát Ukrajna nehézséget okozott mindkettőnknek, de szlovákok és magyarok, mi magunk megoldottuk ezt a problémát. Az Európai Unió segítségéről nagyon hosszan nem tudok beszélni, mert nem volt ilyen. Ukrajna elvágta a földgáztranzitot, amivel az egész közép-európai régió számára súlyos ellátási kihívást állított elő – fűzte hozzá Szijjártó.

A tárcavezető annyira elégedetten nyilatkozott, hogy az orosz gáztól való függésünket egyenesen a szuverenitás csúcsaként mutatta be: „Tehát a két korábbi bátor döntésnek köszönhetően, amit szuverenitási alapon hoztunk meg, ma Szlovákia és Magyarország földgázellátását is meg tudjuk oldani annak dacára, hogy Ukrajna nagyon komoly nehézségeket okozott nekünk”. Az Ukrajna ellen több mint három éve agressziót folytató orosz fél vélhetően szintén elégedetten nyugtázta, hogy még több gázt tud eladni. A hírt a TASZSZ orosz állami hírügynökség vezető anyagként közölte az oldalán „Szijjártó: Magyarország és Szlovákia Ukrajnát megkerülve növeli az oroszországi gázszállítást” címmel.