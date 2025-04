Európai Parlament: Végre kell hajtani a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatait!

Európai Unió;Orbán-kormány;Európai Parlament;Benjamin Netanjahu;állásfoglalás;Nemzetközi Büntetőbíróság;

2025-04-02 23:17:00 CEST

Az Európai Parlament (EP) felhívja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben és hajtsák végre a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), valamint szervei határozatait - derül ki egy szerdán megszavazott állásfoglalásból, amit a Telex szemlézett.

Az állásfoglalás azért időszerű, mert épp szerdáról csütörtökre virradó éjszaka érkezik Magyarországra Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, aki ellen a Gázai övezetben elkövetett háborús bűnök – népirtás és humanitárius katasztrófa okozása – gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2024. november 21-én. Orbán Viktor már akkor demonstratív jelleggel meghívta Benjamin Netanjahut Magyarországra. Erre a látogatásra kerül sor most.

Az Európai Parlament most elfogadott állásfoglalásában elég félreérthetetlenül meg is nevezi annak indítékát. E szerint testület sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság egyes tagállamai nem hajtották végre a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsait, ami aláássa a testület munkáját. Korábban a Szabad Európa nyomán lapunk is megírta, hogy elképzelhető, Magyarország ki is lép az ICC-ből.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy nem szabad a Nemzetközi Büntetőbíróságot politikával átitatni, mivel a bíróságba vetett bizalom gyengül, ha visszaélnek megbízatásával, emellett pedig a „legkritikusabb szavakat használva” elítéli a Nemzetközi Büntetőbíróság és személyzete ellen bevezetett vagy tervezett politikai támadásokat, szankciókat és egyéb kényszerítő intézkedéseket. Ez nyilvánvaló célzás Donald Trump amerikai elnök lépésére, aki még februárban fenyegette meg a nemzetközi testületet szankciókkal a Benjamin Netanjahu elleni elfogatóparancs miatt.

Ezen túl üdvözölték például az EU csatlakozását az isztambuli egyezményhez, és a dokumentum „határozottan ösztönzi a még kimaradó tagállamokat, hogy további késlekedés nélkül ratifikálják” azt. Magyarország mindmáig nem ratifikálta az egyezményt.

A szöveg szól arról is, hogy „elítéli aLMBTIQ+-személyek ellen irányuló, világszerte elterjedt emberi jogi jogsértéseket, köztük a megkülönböztetést, az üldöztetést, az erőszakot és az emberölést, a megbélyegzést, a gyűlölet-bűncselekményeket, a gyűlöletbeszédet, az átnevelő terápiákat, az interszexuális nemi szervek megcsonkítását és a szexuális bántalmazást.

A testület elítéli az új és kialakulóban lévő technológiák, például az arcfelismerő technológia és a digitális megfigyelés kényszerítő eszközként való alkalmazását, valamint a jog-védők, aktivisták, újságírók és ügyvédek növekvő mértékű zaklatására, megfélemlítésére és üldözésére való felhasználását”. Az Orbán-kormány történetesen épp kiterjesztette az arcfelismerő rendszerek használatát, ami pedig a megfigyeléseket illeti, a magyar kabinet szintén szolgáltatott már pár témát, amikor is kiderült, újságírókat, ellenzéki politikusokat, ügyvédeket, polgármestereket figyeltetett meg az izraeli Pegasus-kémszoftverrel.

Az állásfoglalás mindemellett elítéli az újságírók, jog-védők és civil társadalmi szervezetek cenzúráját az úgynevezett külföldi ügynökökről szóló törvények, valamint az önkényuralmi és illiberális rezsimek által elfogadott egyéb jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések révén is. Ami Magyarországot illeti, nehéz nem a Szuverenitásvédelmi törvényre és a magyar állampolgárság felfüggesztéséről szóló törvénymódosító javaslatra gondolni.

A dokumentumot az EP 390 igen szavazattal, 116 nem és 126 tartózkodás mellett elfogadta.