Budapest;Izrael;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2025-04-03 06:49:00 CEST

Megérkezett Budapestre Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő – derül ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter csütörtökön, valamivel hajnali fél 4 után közzétett Facebook-bejegyzéséből.

A tárcavezető a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren készült fotókat is közzétett Netanjahu fogadásáról:

Mint ismert, az izraeli miniszterelnöknek ez az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tavaly elfogatóparancsot adott ki ellene és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a gázai háborúban elkövetett háborús bűnök miatt. Orbán Viktor már aznap, 2024. november 21-én budapesti látogatásra hívta Netanjahut. Ez annak ellenére történt, hogy Magyarország ICC-tagország, vagyis az izraeli miniszterelnököt le kellene tartóztatni. Amiért mégsem fogják, arról Gulyás Gergely beszélt még 2022. márciusában, a Vlagyimir Putyin ellen ellen kiadott elfogatóparancs idején. Bár az Országgyűlés ratifikálta az elfogatóparancs alapjául szolgáló római statútumot, alkotmányossági aggályok miatt ezt máig nem hirdették ki Magyarországon. Az Orbán-kormány egyébként a Netanjahu-látogatáshoz időzítheti a bejelentést, hogy Magyarország az Egyesült Államok nyomdokain szintén kilép az ICC-ből. Ezt a Szabad Európa után a The Times of Israel is megírta. A Népszava kérdésére, ezzel mi a helyzet, az ICC úgy válaszolt, hogy sajtóhíreket nem kommentál.

Az tegnap derült ki, hogy a korábban ismert időpontnál később, szerda este helyett csak csütörtök hajnalban száll le az izraeli kormányfő gépe a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A The Times of Israel arról is beszámolt, egy harmadik ország tisztviselője is Magyarországra utazik azért, hogy találkozzon Benjamin Netanjahuval.