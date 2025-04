Fukuyama: Donald Trump csaknem hatvan országra kirótt vámja a legidiótább döntés, amelyet a Fehér Ház bármelyik lakója eddig hozott

Egyesült Államok;Donald Trump;világpolitika;Francis Fukuyama;

A világhírű filozófus attól tart, hogy az amerikai elnök világgazdasági válságot okoz, szétrombolja a NATO-t és véget vet minden szolidaritásnak a demokratikus államok között.

Donald Trump egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, hogy az Egyesült Államok elnöke mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – idéz a hvg360 Francis Fukuyama világhírű filozófusnak, a Stanford Egyetem politológiaprofesszorának az olasz La Repubblicának adott interjújából. Fukuyama attól tart, hogy az amerikai elnök szétrombolja a NATO-t és véget vet minden szolidaritásnak a demokratikus államok között. – Az, hogy ekkora vámot ró ki vagy hatvan országra, a legidiótább döntés, amelyet a Fehér Ház bármelyik lakója eddig hozott. Teljesen ellentétes a céllal, mert visszaesésbe, ha nem válságba taszítja a világgazdaságot. És csak azért, mert a politikus képtelen megérteni a gazdaság működését – fogalmazott.

A gondolkodó szerint teljesen értelmetlen a hivatalos indoklás, hogy a büntető vámok azért kellenek, mert a világ évtizedeken át kihasználta az USA-t, hiszen a globális kereskedelmi rend révén Amerika hatalmas jólétre tett szert.

– Az elnök azt hiszi, hogy a fizetési mérleg hiánya helyből egyenlő a kizsákmányolással. Elképesztő mértékben tudatlan, nehéz felfogni, miként lehet az ország első embere

– vélekedett Fukuyama, aki szerint vágyálom, hogy a vámok majd jól visszahozzák a termelést az Egyesült Államokba. – Igazából a XIX. század nagyhatalmi rendszere lebeg a lelki szemei előtt, amikor is befolyási öveztek léteztek. Értékek és elméletek nem játszanak nála semmiféle szerepet, nem különböztet meg barátot és ellenséget. Ez aligha az a világ, amelyben élni szeretnénk – tette hozzá.

A Stanford Egyetem nemzetközi politikával foglalkozó intézetének igazgatója nem kertelt, szerinte Trump politikája az a politika, amely a második világháborúhoz vezetett. Hangsúlyozta, Trump egyértelműen a tekintélyuralmi rezsimek oldalára állt a demokráciákkal szemben, mert ebbe az irányba akarja vinni Amerikát is. – Az egyetlen remény az, hogy a végén ellene fordul ez az ostoba politika. Mert amikor beüt a gazdasági válság, a választóknak egyáltalán nem fog tetszeni, hiszen ők aranykorról álmodtak.

Az egészből Oroszország és Kína húz hasznot, nagy a veszély, hogy Kína a következő hetekben-hónapokban bevonul Tajvanra szigetországba, viszont egy ilyen nemzetközi válság véget vethet Trump uralmának

– vázolta most a lehetséges jövőt Francis Fukuyama.

A filozófussal a Népszava tavaly nyáron készített interjút, aki akkor az amerikai elnökválasztásról világosan beszélve egyértelművé tette, hogy a világ számára minden szempontból katasztrófát jelent, ha Donald Trumpot újra megválasztják. Kitért hazánk sorsára is, és utalt a kilencvenes évek elején tett, sokat vitatott megállapítására: „Nagyon remélem, hogy nem Magyarország jelenti a történelem végét.” Szerinte ugyanis mi azt mutattuk meg, hogy van út visszafelé is, vagyis, hogy egy igazi, liberális demokráciából át lehet csúszni egy féldemokratikus rendszerbe. – A kérdés az, hogy több ország fogja-e követni Magyarországot ezen az úton vagy a dán modell lesz az uralkodó. És valószínűleg ez a mai világpolitika központi kérdése is – fogalmazott akkor Francis Fukuyama.