Hajnalig fog tartani

tüntetés;hídfoglalás;

2025-04-08 16:00:00 CEST

Hadházy Ákos 24 órán át akart tüntetni, de ezt a Kúria nem engedélyezte, a demonstráció így „csak” hajnalig tart.

Először még a gyülekezési törvény botrányba fulladó módosításának a napján, március 8-án foglalták el a Margit hidat a Kossuth térről átvonuló tiltakozók, akik egy héttel később már négy hidat – az Erzsébet hidat, a Szabadság hidat, a Petőfi hidat és a Margit hidat – is lezártak egy időre a forgalom elől. Ezt megismételték egy hete is, amikor Hadházy Ákos nem a Ferenciek terére, hanem az Erzsébet hídra jelentett be tüntetést.