Berobbant a kereslet, a románok miatt is drágulnak a kelet-magyarországi lakások a határon

2025-04-14 19:30:00 CEST

A kelet-magyarországi ingatlanszektorban az első negyedévben fennmaradt az év elején kezdődött érdeklődés. A drágulást a schengeni bővítés nyomán román érdeklődők is fűtik, hiszen a kolozsvári négyzetméterárak akár egytizedéért is lehet lakást venni.

Fennmaradt a keleti határ közelében az év elején tapasztat nagyobb érdeklődés az ingatlanok, lakóingatlanok iránt – nyilatkozta a Népszavának Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A Romániából érkező vásárlók részéről január elejétől látott keresletfelfutás már előzetesen is érzékelhető volt, amikor november-december táján kiderült, hogy keleti szomszédunk is a schengeni övezet teljes jogú tagjává válik. Így lényegében határellenőrzés nélkül lehet átlépni a magyar-román határt.

Egyértelműen a kisebb települések iránti házak kerültek az érdeklődés fókuszába. Az első hetekben az Ingatlan.com oldalán a határmenti megyékben eladásra meghirdetett lakások és házak iránt 90 százalékkal több érdeklődés érkezett Romániából. A kereslet pedig most is erős – folytatta a szakértő.

Ennek egyik magyarázata az, hogy a nyugat-romániai régióban az elmúlt években rendkívül megemelkedtek az ingatlanárak. Ezzel szemben a kelet-magyarországi területeken egyes településeken roppant alacsony négyzetméterárak a jellemzőek,

a nagy különbség miatt így Románia schengeni övezethez való csatlakozása révén sokaknál valós alternatívaként jelent meg, hogy a jóval alacsonyabb árakat mutató Magyarországon vesznek házat és járnak ingázni a határon túlra. Kicsit az a helyzet, mint hazánk belépése után a nyugati, ausztriai határszakaszon.

Az árkülönbség egyébként igencsak tetemes, hiszen Kolozsváron például 3 ezer euró az átlagos négyzetméterár, ami mintegy 1,2 millió forint. Temesváron ugyanez 1700 euró, Nagyváradon 1600 euró, azaz 600-700 ezer forint. Ezzel szemben a magyarországi területeken jellemzően a budapesti négyzetméterárak negyedéért, akár ötödéért is lehet lakást vagy házat venni, voltak olyan települések, például ahol ez a szint alig haladta meg a 100 ezer forintot. Így egy jóval olcsóbb ingatlan révén sokan vállalják az ingázást Kelet-Magyarországról Nyugat-Romániába – mondta Balogh. Ez pedig egyértelműen megélénkítette a régió ingatlanpiacát. Az első negyedév statisztikái alapján az látszik, hogy a leginkább keresett települések között van Debrecen, Biharkeresztes, Berettyóújfalu, Gyula, a békési megyeszékhely Békéscsaba, Komádi, Battonya, Csenger és Mérk.

A Duna House részéről Máté Ferenc vezérigazgató-helyettes ehhez hozzátette, hogy adataik szerint a Romániával határos vármegyék közül Hajdú-Bihar megyében 9 százalékkal, Békés vármegyében 25 százalékkal több ingatlan cserélt gazdát, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 29 százalékkal emelkedett az ingatlaneladások száma 2024 első negyedévéhez viszonyítva.

Vagyis az élénkülő piac az ingatlaneladásokon is tetten érhető. Ezekben a vármegyékben ráadásul kivétel nélkül kétszámjegyű drágulást mutat a megyei átlag: az előző év azonos időszakához képest 14-24 százalékos áremelkedést regisztráltak – tette hozzá. Balogh László szerint valóban lehet tapasztalni ilyen mértékű áremelkedéseket, ám akadnak azért települések, ahol ennél szerényebb az növekedés mértéke. Az említett Biharkeresztesen például az Ingatlan.com adatai szerint a tavaly márciusi átlagos 266 ezer forintos négyzetméterár után most 270 ezer forintot kérnek. Mérken 101 forint után 106 ezret. Ugyanakkor Komádiban szinte kilőtt a piac, hiszen a tavalyi 118 ezer forint után idén márciusban már 211 ezer forintos négyzetméterenkénti árakon cseréltek gazdást az ingatlanok. A Balogh hozzáfűzte, hogy azt is látni kell: sok esetben a bázis roppant alacsony, mert a hazai ingatlanpiac alapvetően pangó régiójáról van szó. Éppen ezért úgy foglalta össze a változásokat, hogy az látszik egyes értéktelen kategóriák a megyei átlaghoz kezdenek felzárkózni, ami mindenképpen az környék piacának megélénkülését jelzi. A Duna House szerint a békéscsabai ingatlanszakértőik visszajelzései alapján a határmenti területek kertes házai iránti érdeklődés nőtt meg igazán.

Balogh László jelezte, hogy statisztikájuk szerint különösen élénk az kereslet Aradról és Nagykárolyból. Hozzátette a saját rendszerükön keresztül mérték azt is, hogy ki milyen nyelven használja a keresőjét. Így azt látják, hogy az érdeklődők 50 százaléka magyar ajkú, míg a másik fele román. Hozzátette a szomszédos államból érkezők számára a magyar piac azért is vonzó, mert a forintgyengülés – Romániában ugyan lejben fizetik ki a lakásokat házakat, de a piac euróban adja meg az árat, s így is kalkulálnak – miatt számukra a magyar ingatlanok egyértelműen olcsóbbá váltak az elmúlt időben. A Duna House által küldött válaszok az előbbiekkel egybevágnak, a jelzésük szerint

Békés vármegyében a schengeni csatlakozás előtt inkább a Romániában élő magyarok vásároltak, ehhez képest a határok megnyitása óta már a magyar nyelvet egyáltalán nem beszélő, román nemzetiségű érdeklődők is megjelentek a piacon.

A Máté Ferenc válaszában a Nyíregyházán dolgozó ingatlanszakértőik visszajelzései alapján rámutatott, hogy a határon túlról érkező érdeklődők zömében a határközeli településeken vásárolnának családi házakat, de előtérbe kerülhetnek a 30-45 millió forint közötti lakások is a környéken. Ezek alkalmasak a családok időszakos tartózkodására, illetve ideálisak lehetnek a magyarországi továbbtanulást tervező fiatalok számára is – tették hozzá.

A Nyíregyháza mellett található Sóstógyógyfürdő kifejezetten kedvelt a kikapcsolódást kereső szlovákok, románok körében, így ezen a területen az adásvételek számának gyarapodására lehet számítani a nyaralókat illetően is. Ezzel kapcsolatban Balogh László hozzátette, hogy a vásárlók számára a turizmus miatt egyes településeken a befektetési vásárlások miatt is izgalmas lehet a keleti magyar régió. Így például Gyula a környékhez képest kifejezetten magas átlagárakat mutat, ám az ide irányuló élénk belföldi turizmus miatt is, egy-egy ház apartmanokat keresők számára is megoldás lehet.

Arra felvetésünkre, hogy ez az érdeklődés meddig maradhat fent úgy fogalmazott, hosszabb távon, ha az árak közötti különbség a nyugat-romániai és a kelet-magyarországi területek között csökken, akkor az érdeklődés ennek arányában mérséklődhet majd a határ túloldaláról. Ám még nem ebben a szakaszban vagyunk – tette hozzá.