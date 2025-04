Pánikrohamok gyötrik a Fideszt

politika;Orbán-kormány;Fidesz;Magyarország;

Ágh Attila politológus arra számít, hogy még inkább bedurvul a rendszer. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke nem valamifajta háttérben kirajzolódó fideszes mestertervet, hanem kapkodást és zavarodottságot lát.

Az uniós forrásmegvonások várható következménye előbb vagy utóbb az Orbán-rendszer destabilizációja lesz, a kormány erőszakspirálba kerül – a Népszavának nyilatkozva Ágh Attila politológus ezt jóval Magyar Péter felbukkanása előtt, 2023-ban vetítette előre. Úgy érzi, az azóta eltelt időszak csak megerősítette állítását. Mindez – mondta – adódik a rendszer belső fejlődésből, időközben azonban bejött egy másik destabilizációs tényező is: mindenféle szempontból nagy kudarc volt a magyar uniós elnökség 2024 másik felében. Három, egymást erősítő folyamat zajlik, ami pánikot vált ki az „Orbán-rezsimben”.

A legelső az, hogy tavaly megjelent egy valódi politikai vetélytárs, Magyar Péter és a Tisza Párt, ezzel pedig a Fidesz számára elkezdődött a bizonytalanság kora – rögzítette Ágh Attila. A másik: az uniós elnökség idején nyílttá és publikussá vált az Európai Unióval való konfrontáció. Orbán Viktor miniszterelnök októberben botrányosan szerepelt az Európai Parlamentben, az esemény politikai veszekedéssé fajult. A harmadik a gazdasági zuhanás, amit megélhetési válságként és belső feszültségként is érzékelhetünk.

Ezek a folyamatok átfedéseket mutatnak és összekapcsolódnak egymással. A közelmúltban ráadásul az a vád érte a KSH-t, hogy manipulálja a szegénységi adatokat. Ágh Attila szerint ezzel az is nyilvánossá vált, hogy a kormányzat adatcsalásokat követ el.

Jól látszik, hogy egyre inkább „bedurvul” a rendszer – közölte a politológus. Kibontakozóban van egy fideszes háttérterv, ami arról szól, hogyan lehet megoldani egyfajta jogi konstrukcióval a következő választások eltorzítását. Modellként szolgál, ami a Budapest Pride-felvonulás elleni fellépéssel történik. Ennek ürügyén a Fidesz minden tüntetés betiltásának a lehetőségét is felvázolta.

Másrészt – folytatta Ágh Attila – olyan módon tiltották be a kábítószerek használatát az alaptörvényben, hogy annak alapján bárkit bármikor letartóztathatnak egy nagyon egyszerű trükkel: ha az illető zsebébe vagy táskájába csempésznek valamilyen tiltott anyagot. A kettős állampolgárok esetében a magyar állampolgárság elvételének lebegtetése szintén jogi bizonytalanságot teremt.

A „külföldi pénzekkel” szembeni egyre intenzívebb fellépéssel, a Transparency International elleni támadással párhuzamosan a Fidesz tágítja a „nemzeti szuverenitás” értelmét és értelmezését – sorolta Ágh Attila. A jogászokat próbálják ellentmondások elfogadására kényszeríteni. Jellemző esetként hozta fel, hogy amikor a Magyar Jogászgyűlésen bírálatok érték a Kúriát, annak elnöke demonstratív módon elhagyta a termet.

A hatalom a választási rendszer és a választási feltételek további átalakításával, például valakinek a képviselőségből való kizárásával is befolyásolni tudja az eredményt – figyelmeztetett Ágh Attila. A Fidesz félszabad, a korábbinál is jobban megnyomorított választásra készül: ennek jelei már láthatók. Ebből nem következik, hogy az ellenzék nem nyerhet, de az eddiginél is nehezebb pályán kell mozognia. Egyáltalán nem zárható ki, hogy a jelenleginél is nagyobb pánikhangulat lesz úrrá a Fideszen, ami még elkeseredettebb lépéseket válthat ki.

Az elmúlt hetek arról tanúskodnak, hogy a Fidesz gyakoroltatja a rendőrséget: milyen módon lehet visszaszorítani és elfojtani a tüntetéseket. „Nem ijesztgetésként mondom, de az biztos, hogy a Fidesz boszorkánykonyhájában most azt vizsgálják, mit vessenek még be, mi az, amit eltűr a világ” – jelentette ki Ágh Attila.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke nem valamifajta háttérben kirajzolódó fideszes mestertervet, hanem kapkodást és zavarodottságot lát. Kétségtelen, ebben a káoszban olyan elemek is feltűnnek, amelyek arra utalnak, hogy a Fidesz „bármi áron” szeretné megőrizni a hatalmát. A kormány magabiztossága viszont – amely abból adódott, hogy a mögötte lévő propagandagépezettel felvértezve sokáig úgy hitte, minden problémát képes megoldani – szertefoszlott. A bizonytalanság gyakran a Fidesz számára is követhetetlen lépéseket szül.

Orbán Viktor azt ígérte, hogy húsvétig jön a tavaszi nagytakarítás. Ebből annyi valósult meg, hogy több ponton módosították az alaptörvényt, amivel csak még zavarosabbá tették a helyzetet. A kiszámíthatatlan kapálózásnak ugyanakkor valóban lehet az a következménye, hogy „elszabadultabbá válik a rendszer” – tette hozzá Horn Gábor. Hiszen ma már Orbánék számára is egyértelmű: nem áltathatják magukat azzal, hogy „mi örökre itt maradunk, a kormány megdönthetetlen”. A kegyelmi botrány óta már a Fidesz szavazótábora sem gondolja így.

Megváltozott az is, amit pedig 2006 óta tapasztalhattunk, hogy a fideszes választók a legaktívabbak. Felmérések szerint már hónapok óta a Tisza Párt szimpatizánsai a leginkább elkötelezettek – hangsúlyozta Horn Gábor. (Orbán Viktor csütörtök este beszélt is a Tisza Pártról az Öt nevű ÍouTube-csatornának adott interjújában, komolyan vehető kihívásként aposztrofálva Magyar Péter pártját. Kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy a választásokról kizárhatják-e a Tiszát. Arról beszélt, hogy az indulásnak vannak szabályai, amit be kell tartani, a kormánya azonban ezzel nem foglalkozik. Elmondása szerint a Tiszát nem is magyar, hanem inkább brüsszeli pártnak tartja – a szerk.)

A miniszterelnök tavaly év végén azzal állt elő, hogy repülőrajtot vesz a gazdaság, beindul a növekedés, megszűnik az infláció. Pont az ellenkezője történt. Nem jött be az sem, hogy Donald Trump győzelme közvetlen eredményeket jelent Magyarország számára. Ennek is a fordítottja igaz. Marad az, hogy a Fidesz próbál ellenségeket keresni, de Horn Gábor szerint ezúttal ez se működik jól: Ukrajna-ellenességben a társadalom megosztott, az emberek jelentős része morális és egyéb szempontokból elutasítja a kormány politikáját. A melegek elleni teljesen abszurd, a jogállamot megszégyenítő kampány se tartozik a „csodafegyver” kategóriájába, ettől nem erősödött a Fidesz támogatottsága.

Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a Fidesz vereséget szenvedne. De nem most vasárnap lesznek, hanem egy év múlva. A Fidesznek tehát – állapította meg Horn Gábor – van még ideje arra, hogy rendezze a sorait.