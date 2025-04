Az Orbán-kormány az elvárható képzettség és tapasztalat nélkül tett egy amerikai magyart egy fontos állami intézmény élére

Egyesült Államok;kettős állampolgárság;alaptörvénymódosítás;

2025-04-23 12:35:00 CEST

Miközben széles körben úgy értelmezik, hogy éppen amerikai–magyar kettős állampolgárok elleni fellépésre készül. Gladden Pappin nem beszél magyarul, ugyanakkor szoros kapcsolatban áll amerikai konzervatív és trumpista MAGA-körökkel.

„Orbánék amerikai-magyar kettős állampolgárokra csapnának le, miközben pont ők raktak egy amerikai-magyart egy fontos állami intézmény élére” – állapította meg Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében felidézte, hogy bő egy hete fogadta el a parlament azt a jogkorlátozó alaptörvénymódosítást, mely lehetővé teszi, hogy a kettős állampolgárok magyar állampolgárságát tíz évre felfüggesszék. A törvény elvileg azokat célozza, akik nem uniós ország állampolgárságával is rendelkeznek, és akkor büntethetőek, ha a kormány közrend- vagy nemzetbiztonsági kockázatot lát bennük – de hogy ez pontosan mit jelent, arról kizárólag a kormány dönthet. Bár eddig nem neveztek meg konkrét célpontokat, az oknyomozó újságírónak több kormányközeli forrás is azt mondta:

az intézkedést széles körben úgy értelmezik, mint eszközt az olyan amerikai–magyar kettős állampolgárok elleni fellépéshez, akiket azzal támad a kormánypropaganda, hogy az ellenzéket, a független médiát vagy a civil társadalmat támogatva a rezsim ellen áskálódnak.

Orbán és propagandájának amerikaellenes retorikája – folytatta – nem új, régóta azt terjesztik, hogy Soros György vagy éppen a CIA beavatkozik a magyar belügyekbe, miközben a kormány kritikusait „dollárbaloldalnak” meg „dollármédianak” bélyegzik. „Csakhogy a geopolitikai helyzet változásával – az új Trump-adminisztráció Európa-ellenes politikájával és az EU elleni kereskedelmi háborújával – ez a régi propaganda, miszerint Amerika ellenséges, felforgató módon avatkozna be az itteni politikába, hirtelen elkezdett valósággá válni. Ami korábban cinikus politikai szlogen volt az ellenséges amerikai nyomulásról, mára tényleges nemzetbiztonsági kérdéssé vált Európa-szerte – csak éppen egészen máshogy, mint ahogy azt az Orbán-kormány eddig keretezte” – hangsúlyozta.

Több magyar nemzetbiztonsági szakértő például határozottan azt állította neki, hogy Orbán Viktor egyes bizalmi embereinek közeli kapcsolata Trump-közeli figurákhoz, például J.D. Vance amerikai alelnökhöz – akinek már csak a Signal-botrányban nyilvánosságra került üzeneteiből is egyértelmű, hogy milyen mélyen gyűlöli Európát – egy olyan sebezhetőség vagy kockázat, amit a jelenlegi amerikai kormányzat könnyen ki tud használni.

„Például éppen az Orbán-kormány nevezte ki Gladden Pappin amerikai politikatudóst a Magyar Külügyi Intézet (MKI) élére. Ez a kormányzati intézet közvetlenül a miniszterelnöki csapatnak jelent, és Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs felügyeli. Pappin semmilyen formális képzettséggel vagy tapasztalattal nem rendelkezik külpolitika vagy nemzetközi kapcsolatok terén, és magyarul sem beszél – ugyanakkor szoros kapcsolatban áll amerikai konzervatív és trumpista MAGA-körökkel”

– írta Panyi Szabolcs. Hozzátette, amikor a Wired korábbi, 2024-es oknyomozása utána nézett, hogy J.D. Vance a Venmo nevű amerikai mobilos pénzküldő applikáción keresztül kikkel áll kapcsolatban, kiderítették azt is, hogy Pappin is szerepel Vance „barátai” között a pénzküldő applikációban.

Az újságíró megjegyezte, Pappin amerikai–magyar kettős állampolgár, tehát rendelkezik magyar állampolgársággal is, mégis az ő kinevezése – vagyis az, hogy egy külügyi tapasztalat nélküli külföldi vezeti a magyar kormány külpolitikai intézetét – egészen példátlan, ráadásul nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet. Egykori magyar hírszerzők állítása szerint az MKI-nak korábban kevés hozzáférése volt minősített információkhoz, de a kormánypárti Mandiner az Intelligence Online-ra hivatkozva tavaly arról számolt be, hogy Orbán Balázs és Pappin érkezése óta a Magyar Külügyi Intézetnek „jobb a hozzáférése a hírszerző szolgálatoktól származó minősített információkhoz”. Bár az ezzel kapcsolatos kérdéseire az MKI nem válaszolt, egy, az intézet működését ismerő forrás megerősítette, hogy 2023 közepén Pappin átesett magyar nemzetbiztonsági ellenőrzésen.

„Eközben Európa-szerte elkezdtek védekezni az EU-val ellenségessé váló Egyesült Államok potenciális hírszerzési műveletei ellen. A Financial Times értesülései szerint például az Európai Bizottság elkezdett egyszer használatos mobilokat (burner phone) és alapszintű laptopokat kiosztani egyes amerikai utakra induló munkatársainak – olyan óvintézkedésként, amelyet korábban csak Kínába utazásoknál alkalmaztak – az Egyesült Államokkal kapcsolatos kémkedési aggályok miatt” – jegyezte meg bejegyzésében Panyi Szabolcs.