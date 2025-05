David Pressman szerint Tiborcz István jó úton halad afelé, hogy Magyarország leggazdagabb embere legyen

A NER és a Trump-adminisztráció első 100 napja közötti párhuzamokról beszélt a CNN-en David Pressman volt amerikai nagykövet - erre Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró hívta fel a figyelmet az X-en.

A műsorvezető az adásban felvetette, hogy Donald Trump korábban fantasztikus vezetőnek nevezte Orbán Vikort. David Pressman erre kifejtette, hogy miközben Orbán Viktor a liberális ideológiákkal szembeni védőbástyaként próbálja eladni magát, valójában a fényes kilátások ellenére 15 év alatt Európa egyik legszegényebb és a legkorruptabb országává tette Magyarországot. Megerősítette, hogy ami Magyarországon történik napjainkban, az nem konzervativizmus, hanem korrupció.

A volt amerikai nagykövet felidézte, hogy Orbán Viktor korábbi iskolatársa, Mészáros Lőrinc mára az ország leggazdagabb embere és a miniszterelnök veje, Tiborcz István is jó úton halad efelé. Mindeközben a rendszer kritikusait állami forrásokkal veszik célba és megbüntetik - hangsúlyozta David Pressman, példaként említve a CEU kiszorítását, a Fidesz káderképzőjeként ismert MCC közpénzzel való felemelkedését, továbbá, hogy a Magyar Hangot Szlovákiában kell nyomtatni. Mindeközben a propagandát arra használják fel, hogy utána menjenek embereknek és megijesszék őket - közölte.

Ha egy olyan vezetővel van dolgunk, mint Orbán Viktor, aki a közélet minden területét meg akarja ragadni, nem csak a kormányzati területeket, hanem az egyetemeket, a kultúrát, a színházat is, és ezt hagyjuk, túl lassúak vagyunk, akkor veszítünk - jelentette ki az amerikai diplomata, aki szerint az Egyesült Államokban jelenleg olyan folyamatok játszódnak le, mint a 2010-es évek Magyarországán, amit aggasztónak nevezett.

Orbán turned Central Europe’s onetime success story into its poorest state and the EU’s most corrupt—distracting from real economic woes with fake threats.



He brands it “conservative,” but it’s just corruption.



Ex-US Ambassador David Pressman breaks it down on CNN. @AmbPressman pic.twitter.com/lc1KJcbvBi