Orbán Viktor: Európai Egyesült Államok nuku

Mi nem hagyjuk el Brüsszelt, el fogjuk foglalni – mondta a miniszterelnök az Országgyűlés plenáris ülésén.

„Nem kenyerem a durváskodás, de hát amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésén Arató Gergely kérdésére válaszolva. A DK-s képviselő többek között arra volt kíváncsi, „mikor akar kilépni az Európai Unióból, és nem lehetne-e úgy, hogy ön megy, de a magyarok maradnak európaiak?”.

A miniszterelnök ezt követően közölte, ebben az évben 1000 milliárd forintnyi európai uniós pénz érkezik Magyarországra, "ez természetesen nem Brüsszel pénze, ez a magyarok pénze, ez nem ajándék, nem támogatás, ez jár". Szerinte Aratónak valójában a magyar szuverenitással van baja, "önök Brüsszel ügynökei Magyarországon", azt akarják, hogy Magyarországon Brüsszelt kiszolgáló kormány legyen. "Ön személy szerint is Brüsszel megbízott ügynöke, ezt mindannyian tudjuk" - szögezte le. Úgy véli, a DK bele akarja nyomni Magyarországot a háborúba, ráengedné az országra a migránsokat, felfüggesztené a gyermekvédelmi törvényeket.

Arató Gergely úgy reagált, a kormányfő úgy viselkedik, mint "a tolvaj, akit rajtakapnak könyékig a páncélszekrényben, és utána pedig az éjjeli őrrel kezd el kiabálni". Hozzátette, az Európai Unió alternatívája ma Magyarországon az orosz függés. Orbán Viktor közölte, meg fogja szerezni a Magyarországnak járó pénzeket, és "hogy ki kedveli az orosz függést, ezt javaslom, hogy otthon beszéljék meg, ilyen pártcsaládi körben", "a szakértelem önöknél van". Mi nem hagyjuk el Brüsszelt, el fogjuk foglalni - tette hozzá a miniszterelnök, megjegyezve, „Európai Egyesült Államok nuku.”

"Ne gyengítse a haza védelmét!"

Az MSZP-s Gurmai Zita "Mit titkolnak" címmel tett fel kérdést, kiemelve, az újdörögdi kézigránátos baleset kapcsán továbbra sincs fejlemény, "egy fiatal nő örökre elvesztette mindkét kezét, és ön azóta is lapít". Nincs hivatalos magyarázat, nincs átlátható vizsgálat, nincs felelős - sorolta. Megjegyezte, itt az idő, hogy a pocak nélküli katonákon elmélkedő, férfiasságról és kötelességről szónokoló miniszterelnök valóban férfiasan viselkedjen, és válaszoljon a feltett kérdésekre.

"Eleget teszek az ön kérésének, hogy viselkedjek férfi módjára, ezért nem mondom el itt mindenki előtt, hogy szemen szedett hazugságokkal traktálja a közvéleményt. Csak annyit mondok, hogy ön konfabulál" - válaszolta Orbán Viktor, aki szerint Gurmai állításainak 90 százaléka tényszerűen nem felel meg a valóságnak. A kormány - folytatta - őszintén tiszteli azokat, akik a haza védelmére jelentkeznek, ők komoly feladatra vállalkoznak komoly kockázat mellett, és minden megbecsülést megérdemelnek. Leszögezte, hogy teljes és alapos vizsgálat zajlik, melynek eredményét ők is várják, és amint meglesz, arról tájékoztatni fognak. A kormányfő hozzátette, több ezer embert képeztek ki hasonló módon, hasonló tematikával és módszerrel 30 éve.

Gurmai Zita jelezte, nem kapott választ a kérdéseire és nem engedték a helyszínre, ráadásul szerinte a miniszterelnök szavai is azt igazolják, hogy a minisztérium semmit nem dokumentált. „Egy ember örökre megnyomorodott, önök pedig rendeletekkel takaróznak” – hangoztatta. Orbán Viktor úgy reagált, nem felel meg a valóságnak, hogy bármilyen dokumentáció hiányozna, az összes dokumentum az ügyészségnél van, minden a szabályok szerint zajlik. „Ez a hölgy a mi hősünk. Nem akarom, hogy ön áldozatot csináljon belőle. Együttérzésünk van, de a hangunk, ahogy beszélünk róla és hozzá, az a tisztelet hangja” – szögezte le, és arra kérte Gurmait, hogy "hazugságokkal és rágalmakkal ne gyengítse a haza védelmét".

"Amikor ott jártam, minden hiánytalanul megvolt"

A jobbikos Lukács László György Magyarország aranytartalékáról kérdezte a kormányfőt, és 72 órán belül képi bizonyítékot kért arról, hogy "megvan a nemzet aranya, és Matolcsy nem tüntette el ezt is". Orbán Viktor válaszában kiemelte, a magyar állami vagyon 2010 óta megkétszereződött, ennek része az is, hogy az MNB aranyat vásárolt külföldön. Ő személyesen ellenőrizte a tárolás körülményeit és magának az aranynak a meglétét, "amikor ott jártam, minden hiánytalanul megvolt". Egyben megjegyezte, amikor az MNB-hez köthető alapítványokról van szó, a képviselő rossz helyen kopogtat, tekintettel arra, hogy a vizsgálatok kizárólagos jogosítottja az ÁSZ, ezekbe a kormány nem avatkozhat bele.

Lukács László György közölte, ő arra tesz kísérletet, hogy a kormányfő leellenőrizze még egyszer, megvannak-e még az aranyrudak. Az pedig, hogy a miniszterelnök távolítja magától a problémát - folytatta - megérti, de nem lehet a függetlenség álarca mögé bújni, minden eszköze megvan, hogy megakadályozza a további vagyonvesztést. Orbán Viktor viszontválaszában azt mondta, semmi akadályát nem látja a képviselő személyes helyszíni szemléjének, így azt tanácsolja, nyugodtan forduljon a jegybank elnökéhez az ügyben.

"Jól néznénk ki, ha felcsúti gyerekként ön elmagyarázná nekem a magyar valóságot"

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke közölte, Pintér Sándor belügyminiszter 15 éve azt ígérte, hogy két héten belül rendet fog tenni, de ő egy területe tud, ahol ez sikerült, gyorsan betiltották, felszámolták a Magyar Gárdát. Szerinte a társadalmi normákat nem követők, "a társadalomból kiilleszkedők" helyzete változatlan, úgy tűnik, a törvény és a jog őket védi. Akik pedig a jogsértést megpróbálják felszámolni, Pintér Sándor célkeresztjébe kerültek. "Miért teszi ezt az ön belügyminisztere?" - tette fel a kérdést. Orbán Viktor közölte, próbálta követni a hozzászólást, de ez nem volt egyszerű feladat, nem érti, pontosan miről van szó, mit jelent, hogy "kiilleszkedett emberek". Megjegyezte, Pintér Sándor előtt borzalmas volt a közbiztonság.

Toroczkai László közölte, ő szívesen megmutatja a kormányfőnek, mit jelentenek a "kiileszkedettek", ha egyszer a valóságra kíváncsi. Hozzátette, a Mi Hazánk hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett, és Pintér Sándor menesztését, lemondását követeli. Orbán Viktor szerint most valójában egy reklámelőadás hangzott el egy bizonyos online felület számára. "Jól néznénk ki, ha felcsúti gyerekként ön elmagyarázná nekem a magyar valóságot" - jegyezte meg a kormányfő.

"A rasszizmusnak nincs helye Magyarországon"

A párbeszédes Berki Sándor azt kérdezte, miért hagyta a rendőrség, hogy egy magyarországi nagyvárosban, nyílt utcán, közterületen gyűlöletbeszéd, megfélemlítésre alkalmas viselkedés történjen. Ez az eset gyermekek jogait is sérti - hangsúlyozta. Orbán Viktor válaszában kiemelte, a szabályok mindenkire egyformán érvényesek, és mindenkinek be kell tartani, mindegy, hogy szegény vagy gazdag, magyar vagy roma. A cigányok közösségét - folytatta - Magyarország értékes közösségének tekintjük, amelyet 2010-ig semmilyen sikeres társadalmi integráció nem volt képes bevonni a magyar társadalom életébe. Hozzátette, az oktatáson és a munkahelyeken keresztül integrálják a cigány társadalmat, és ma sokkal több roma gyermek tanul, mint korábban, ahogy sokkal többen dolgoznak is. "A rasszizmusnak nincs helye Magyarországon" – szögezte le.

Berki Sándor úgy reagált, a szavak helyett jöjjenek a cselekedetek, bizonyítsák tettekkel is, hogy itt a roma egyenértékű állampolgár a magyarsággal. A miniszterelnök közölte, a napokban járt Tarnazsadányban, ahol egy hibátlanul vezetett, többségében romák által lakott önkormányzat van. "Lehet kuncogni, tisztelt jobboldaliak, vagy jobbikosok, vagy hogy kell most mondanom, tehát mindenki, aki tőlünk jobbra van", kuncogni mindenki tud, mi kormányon vagyunk - mondta, hozzátéve, mindenkit arra kér, hogy lássuk be, ha együtt akarunk élni az országban, a szabályokat mindenkinek be kell tartani.