A probléma megoldása megkezdődött azzal, hogy leváltották a Terror Háza éléről azt a Schmidt Máriát, aki sokat ártott a magyar történelemtudománynak az elmúlt évtizedekben – nyilatkozta lapunknak Földes György történész.
Ágh Attila politológus és Földes György történész hasonlóan látja: bár jelenlegi formájában a DK és az MSZP is tehertételt jelent, a volt miniszterelnök lemondása hozzájárulhat a baloldal megújulásához.
Ez egy egyre nyavalyásabb világ, változtatni kéne rajta, és a demokrata véleményformáló értelmiség, amelynek egy része még mindig a társadalom lelkiismeretének gondolja magát, úgy érzi, ez az ő feladata lenne. De tehetetlennek tűnik, ami időnként igencsak elkeseríti. A baloldali csücsök is szenved, hajlamos a saját hangját sem hallani. Van értelme ennek a meddő önmarcangolásnak?
A politikai perifériára szorult hazai baloldal immár évtizedek óta töpreng a baloldaliságról. Időről időre nekigyürkőzik, hogy na, most aztán tisztázzuk, miről is van szó, hogyan jutottunk ide, mi a dolgunk. Telnek a még létező és hébe-hóba születő folyóiratok lapjai, óriási szellemi apparátust, szakirodalmat mozgatva, maga a fogalom pedig mintha egyre szerteágazóbbá, megfoghatatlanabbá válna, így nem meglepő, ha sokan úgy érzik, nincs is. Elillant.
A VMB egy olyan fazék, amelyben a készülő leves minden hozzávalója ott van már, a szikra már régen kipattant, a tűz is jó ideje lobog alatta, a leves azonban még nem ért össze, a lé még nincs forrásban, az alkotóelemek még nem főttek össze.
A kapitalizmus megdöntése elég kitartóan késlekedik ahhoz, hogy még dédunokáink is időszerűként várhassanak rá.
Földes György szerint a rendszerváltás óta a baloldal kétszer okozott csalódást a magyar választóknak: előbb 1994-től 1998-ig, majd 2002 és 2009 között – vagyis csak akkor, amikor hatalmon volt. Ez mindenképpen meggyőző érv amellett, hogy most nyolc teljes újságoldalon 42 pontba szedve tekintsük át, hogyan kellene megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy ebben a politikai irányzatban minél előbb csalódhassunk harmadszor is.
A magyarországi ellenzéki politikai nyilvánosság napjainkban egyetlen alapvető kérdés körül forgolódik: hogyan lehetne leváltani Orbán Viktor rendszerét egy eltorzított képviseleti demokráciában úgy, hogy közben az intézményes pártpolitikai ellenzék erre nyilvánvalóan nem alkalmas. Nem is képes rá, el is fogadta a ráosztott szerepet és győzelme nem is volna kívánatos.
A magukat szociáldemokratáknak tartók elutasítják a szerintük hamis emlékezetpolitikát, ma is biztonságra és jólétre vágynak, de a jövőhöz kapaszkodókat keresnek.
Nem tudom mennyire marad meg a címben szereplő három fogalom a hazai baloldal hívószavának, annyi bizonyos, hogy tizenhárom értelmiség ezt ajánlja a kora nyáron megjelent tanulmánykötetében a nagyközönségnek. Nem politikai kiáltványt szerkesztettek, nem látják úgy a helyzetet, hogy álláspontjuk mozgósító erővel bírna, még ha a szövegek erősen kritikusak is a fennálló világrendszerrel és a hazai autokráciával szemben. Töprengésre és vitára hívnak akár egy későbbi politikai cselekvés lehetőségének reményében. Ennek jegyében igyekeznek meggyőzni olvasóikat egy antikapitalista, baloldali kritikai gondolkodás és felelős cselekvés mellett.
Magyarországon 1956 után néhány évvel megindult egy antinacionalista nemzetépítés, ami fogalmi nonszensznek tűnik, hiszen a nacionalizmus hozta létre a nemzetet. A Kádár-korszak nemzetfelfogásáról írt könyvet Földes György történész Nemzet és hegemónia - Magyarország 1945-1989 címmel, amely a nemzetről folytatott mai viták fényében kap különösen fontos hangsúlyt.
Nagy esélye a baloldalnak, hogy megszólítsa azokat, akiket a Fidesz kiszorított a nemzetből – mondja Földes György, a Politikatörténeti Intézet ügyvezetője.
A szocialisták által használt Villányi úti székház fogadja be az Alkotmány utcából kiebrudalt kutatóközpontot – tájékoztatta lapunkat Egry Gábor főigazgató.
Hosszú évekig tartó pereskedés után végül az állam nyert, a Politikatörténeti Intézetnek mennie kell az Alkotmány utcából.
A Fővárosi Törvényszék arra kötelezte a Politikatörténeti Intézetet (PTI), hogy harminc napon belül hagyja el Alkotmány utcai székházát, és kiürített állapotban adja át az ingatlant az államnak.
Egyezséget ajánl a Politikatörténeti Intézet az államnak: a baloldali szellemi műhely mintegy 2,5 milliárdos jóvátétel fejében kész elköltözni az Alkotmány utcából.
A hatalom ezúttal visszapattant a Fővárosi Törvényszékről, nem lehet egyik napról a másikra mindenfajta kártalanítás nélkül kilakoltatni a Politikatörténeti Intézetet.
A Kádár-korszakkal való szembenézés nem a baloldal, hanem az egész magyar társadalom feladata. Földes György történész szerint a baloldal az egész világon többszörös csapdában van, de meg kell próbálnia jövőképet adni, közösségeket építeni, új ideológiát csinálni.
Felszólítást kapott a Politikatörténeti Intézet, hogy egy hónapon belül hagyja el az Alkotmány utcai épületet. A PTI ellenáll.
A napokban több szó esett a Szabad Sajtó Alapítvány a Népszabadság sorsával kapcsolatos felelősségéről. A tisztázás érdekében Földes György, az alapítvány egykori elnöke lapunkhoz fordult. "Egykori lemondásom nem érvényteleníti a jelenlegi tulajdonos felelősségét Magyarország vezető napilapjának megszüntetésében, és nem érvényteleníti a mindenkori magyar kormányok felelősségét a demokratikus tájékozódás feltételeinek biztosítását illetően" - fogalmazott Földes, hozzátéve: "a Fidesz-kormány évek óta dolgozik a baloldali, demokratikus sajtó ellehetetlenítésén, a minőségi tájékoztatást és tájékozódást szolgáló médiumok felszámolásán. Ennek a folyamatnak a csúcspontja, helyesebben a mélypontja a Népszabadság bezárása. Nemzeti szégyen, hogy ez megtörténhet."
Ma ugyanolyan szükség lenne a társadalmi folyamatok hiteles leírására, mint a múlt század harmincas éveiben, amikor a legnagyobb hatású szociográfiai munkák születtek Magyarországon – indokolta a Népszava kérdésére a Politikatörténeti Intézet vezetője, hogy miért szerveztek tegnap konferenciát a hazai szociográfia eredményeiről, helyzetéről és lehetőségeiről.
Bemutatták tegnap Földes György "Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai" című kétkötetes könyvét. A beszélgetést Mitrovits Miklós vezette, Rainer M. János, Stefano Bottoni és a szerző részvételével.