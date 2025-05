Kövér László villámgyors kármentő akcióba kezdett, miután Orbán Viktor együttműködéséről biztosította a magyargyűlölő román elnökjelöltet

Románia;Kövér László;nemzetpolitika;George Simion;

Azt hangoztatta, Magyarország mint állam, illetve az Orbán-kormány természetesen semmilyen ország belső választásában nem kíván állást foglalni. Kár, hogy ez finoman szólva nem igaz.

Azt, hogy az erdélyi illetve romániai magyaroknak ki a megfelelő államelnökjelölt, természetesen az erdélyi magyaroknak, jelesül politikai képviseletüknek, vagyis az RMDSZ-nek kell eldöntenie. Ezt a döntést teljes mértékben tiszteletben tartjuk és támogatjuk, ez mindig is így volt, tehát ebben semmi újdonság nincs - mondta el a Mandinernek adott nyilatkozatában az Országgyűlés fideszes elnöke.

Kövér László azt hangoztatta, Magyarország mint állam, illetve az Orbán-kormány természetesen semmilyen ország belső választásában nem kíván állást foglalni. (Alice Weidelnek, a német szélsőjobboldali párt, az AfD társelnöknek a február 12-i budapesti látogatása a példa, hogy amit Kövér László állít, az finoman szólva nem igaz – a szerk.) – Mi nem támogatjuk sem az egyik, sem a másik elnökjelöltet. Ez a voksolás mindenképp a romániai választók belügye. Mindez szerinte nem teszi zárójelbe az előző gondolatmenetet. Hangsúlyozta, Orbán Viktor azon nyilatkozata - amelyben Orbán Viktor nyíltan magyargyűlölő George Simiont – pusztán arról szólt, hogy a választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandóak együttműködni, akár a kétoldalú kapcsolatok, akár az adott országban élő nemzeti közösségek ügyeit tekintve, akár pedig a brüsszeli politikát, az európai uniós közös ügyeket illetően.

Kövér László nyomatékosította, soha nem csinál ebből titkot az Or bán-kormány és ez ebben az esetben is így van. Magyarország számára elsődleges kérdésről beszélünk, ahogy az most látható az Ukrajnával meglévő konfliktusok kapcsán is - tette hozzá. Hangsúlyozta, mindez nem azt jelenti, hogy félre lehet tenni az AUR államfőjelöltjének múltját. – Ez egy súlyos probléma, s nyilvánvalóan a félreértések alapjául részben az szolgál, hogy vajon ezeket mi figyelmen kívül hagyjuk vagy elfelejtjük-e, amikor a jövő politikájáról beszélünk. Az AUR elnöke példátlanul messze ment korábban a magyarellenes gesztusok és kijelentések megtételében, vagy akár akciók szervezésében. Teljes mértékben megértjük az ebből fakadó aggodalmakat, amiket mi is osztunk. Ugyanakkor mi valamennyi potenciális partnerrel azzal a reménnyel kezdjük meg az esetleges együttműködést, hogy ha ezek a problémák nem is helyezhetők zárójelbe, vagy nem is szüntethetők meg, legalább olyan folyamatokat tudunk elindítani, amelyek révén ezek az időben egyre kisebb jelentőségre tesznek szert - magyarázta.

A politikus szerint noha a múltban komoly sérelmek érték a külhoni magyarokat – például Fico vagy a szerb nacionalista kormányok idején –, ma épp ezekkel az országokkal ápolja Magyarország a legjobb kapcsolatokat. Szlovákia és Szerbia kormányzati viszonya a magyar közösséghez az elmúlt években pozitív irányba mozdult el, a megbékélési gesztusokból pedig stratégiai szövetségek formálódtak. Hangsúlyozta: a külhoni magyarok helyzete továbbra sem ideális, de a türelem, kitartás és bölcsesség elvezethet oda, hogy minden elszakított nemzetrész a saját szülőföldjén békében, szabadon és méltósággal élhessen.

Persze nem maradhatott ki az sem, hogy reagáljon Magyar Péter azon kijelentésére, miszerint Orbán Viktor elárulta a határon túli magyar közösségeket. – Mi mást várhattunk volna ettől a bandától, mint azt, hogy egy Brüsszel meg egy Kijev javára elkövetett hazaárulás között, a lehető legelső érzékeny pillanatban nekirontanak a határon túli magyarokkal is fennálló nemzeti együttműködésnek? Ezek nem tudnak mást, csak rombolni és gyalázkodni, ócska, nyilas meg olykor komcsi propagandával operálni. Bármihez is nyúlnak, az bemocskolódik – így van ez a nemzetpolitikával is. Az bízzon bennük a nemzeti ügyek tekintetében, akinek két édesanyja volt - fogalmazott Kövér László.