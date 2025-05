Megy a fideszes bolondéria, nem meglepő, hogy a Magyar Péter elleni karaktergyilkossági kísérletek nem jártak sikerrel

politika;Fidesz;Magyarország;lejárató kampány;karaktergyilkosság;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-15 17:15:00 CEST

Nem sportszerű, ha egy politikai versenyben a kormánypárt politikusai megkérdőjelezik a kihívó mentális beszámíthatóságát – hívta fel a figyelmet Vasali Zoltán politikai elemző.

„Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik” – tavaly februárban Havasi Bertalan, a miniszterelnök akkori sajtófőnöke ezzel a fölényeskedő mondattal reagált, miután Magyar Péter a Partizánnak adott, a kormányt keményen bíráló interjújával berobbant a köztudatba. A Fidesz egy ideig igyekezett úgy tenni, mintha nem lenne oka komolyan venni Magyar Pétert, aki ekkor még a kegyelmi ügybe belebukott korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit volt férjeként szerepelt a sajtóban.

Március 15-én aztán tízezres tömeg gyűlt össze az Andrássy úton a Magyar Péter által meghirdetett demonstráción. A Tisza Párt későbbi elnöke ellen intenzív kampány indult, amelyben Varga Judit is tevékeny szerepet vállalt: Magyar Pétert bántalmazóként, családon belüli erőszak elkövetőjeként állította be a kormánypropaganda.

A Fideszben azt hihették, hogy ennyi elég is. Még mindig márciust írtunk, amikor G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az Origo podcast műsorában úgy nyilatkozott, amikor egy nő szava áll szemben egy másik ember, egy férfi szavával, akkor én nem tennék sok lapot a Magyar Péter-jelenség jövőjére. Mivel G. Fodor Gábor jóslata tévesnek bizonyult, Magyar Péterrel szemben az egyik fideszes hadjárat a másikat követte. Ezek időnként egymással párhuzamosan folynak, a Fidesz keresi a fogást. Az eddigi mélypont talán az volt, amikor Menczer Tamás kommunikációs igazgató Magyar Péter „arcába mászva” ordenáré módon üvöltözött.

Miközben a régóta alkalmazott forgatókönyv szerint idegen érdekek képviseletével vádolják Magyar Pétert, újabban elmeháborodottként beszélnek róla. Gulyás Gergely miniszter és Kocsis Máté frakcióvezető is bolondnak nevezte, de még a Kormányzati Tájékoztatási Központ is használta ezt a kifejezést. Orbán Viktor kormányfő pedig a minap egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.

– A tavaly júniusi EP-választás óta a Fidesz egyértelműen legfőbb kihívójának tekinti Magyar Pétert – rögzítette Vasali Zoltán politikai elemző. Az is jól látszik, hogy a kormánypárt eddigi próbálkozásai nem értek el eredményt. Hiszen a felmérések arról tanúskodnak, hogy a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt.

Vasali Zoltán nincs meglepődve azon, hogy a Magyar Péter elleni kampányok karaktergyilkossági kísérletei nem voltak sikeresek. Elszomorító látni viszont azt – tette hozzá –, hogy a Tisza Pártot támogató ellenzéki választók a pártelnök arroganciáját határozottságként dekódolják. Amennyiben egy esetleges kormányváltás bekövetkezik 2026-ban, az ilyen mentális attitűdök, sajnos, komoly problémákat vetítenek előre” – fogalmazott.

Sok témát felhozott a Fidesz – mondta –, ezek egy része Magyar Péter magánéletére, másik része korábbi NER-es szerepére vonatkozik. Egyebek között bennfentes kereskedelemmel vádolják. Bírálták azért is, ahogyan a sajtóval bánik: agresszíven reagál a kérdésekre, lekezeli az újságírókat. Ebben az esetben Vasali Zoltán úgy látja, hogy a kritikák jogosak voltak, és Magyar Péter pozitív értelemben változtatott is a magatartásán, partnerként viszonyul a sajtó munkatársaihoz. Az ATV-ben pénteken elhangzott beszélgetés azonban a régi időket idézte – jegyezte meg. Magyar Péter megint feleslegesen arrogáns volt egy újságíróval, aki csak arra figyelmeztette többször, hogy nem a kérdésre válaszol, pusztán memorizált paneleket ismételget.

Valakinek a mentális állapotáról csak alapos vizsgálat után egy pszichológus vonhat le érdemi következtetéseket. Nem sportszerű, ha egy politikai versenyben a kormánypárt politikusai megkérdőjelezik a kihívó mentális beszámíthatóságát – hangsúlyozta Vasali Zoltán.

A politikai elemző ugyanakkor nagyon zavarónak tartja, hogy a Magyar Péter ellen indított eljárásokban nem látunk jogilag értelmezhető, végleges álláspontot. Bár a Tisza Párt elnökét EP-képviselőként védi a mentelmi jog, Vasali Zoltán szerint jó lenne, ha mindenki számára megnyugtató módon lezárulnának ezek az eljárások.