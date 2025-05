Karácsony Gergely sok ukrán emberrel, kárpátaljai magyarral találkozott, és magasról tesz rá, kiről mit állít most a harcosok klubja

Karácsony Gergely;Ukrajna;propaganda;kémbotrány;

2025-05-21 12:21:00 CEST

Szerinte tájékoztatnia kellett volna őt a szolgálatoknak, ha egy általuk ismert titkosszolgálati személy akarna a környezetébe férkőzni.

Na, a harcosok klubjával (két szó) együtt megérkezett hozzám is a kormánypropaganda (egy szó) a maga „ukrán kémügyével”. A célpont nyilván elsődlegesen Magyar Péter, az ok meg a Fidesz kétségbeesése, de jönnek szépen a cikkek, hogy én is találkozhattam az állítólagos kárpátaljai James Bonddal, és hát skandallum, meg hazaárulás (egy szó), meg ami még egy képzett online harcosnak eszébe jut… - írta egy szerda délelőtti Facebook-posztban Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely szerint esetében könnyebb a harcosok dolga, mert nem nehéz olyan idézeteket találni tőle az elmúlt három évből, amelyek hitét és meggyőződését tükrözik. Igen, az elmúlt években sok ukrán emberrel, kárpátaljai magyarral találkoztam, és magasról teszek rá, kiről mit állít most a harcosok klubja (két szó) - fogalmazott. Példaként hozta fel, hogy Kijevben találkozott anyákkal, akik várják haza a férjüket, fatalokkal a kórházban, akik huszonévesen lettek háborús veteránok. Klicsko polgármesterrel, aki megmutatta neki a lebombázott házakat Kijevben, Beregszász polgármesterével, akivel végigjárták a temetőt, tisztelegve a hazájuk, Ukrajna védelmében elesett magyar katonák emléke előtt. És soha nem feledem a bucsai pap tekintetét, amikor megmutatta nekem, hol lőtték halomra gyülekezetének tagjait - tette hozzá, megjegyezve: sokakkal találkozott, amikor Budapest a kormány helyett látta el az Ukrajnából érkezett menekülteket, a kárpátaljai magyarokat, amikor támogatták Beregszász városát, amikor az ide menekültekkel és a fővárosi ukrán közösséggel álltak ki a háború befejezése mellett.

A főpolgármester szerint a most folyó fideszes lejáratókampánynak azonban vannak fontos tanulságai is.

Az igazi botrány az, hogy ebben az országban a nemzetbiztonsági szolgálatokat és a propagandát egy ember irányítja, most látszik, hogyan mossák el a határokat, ami az ország védelmét és a kormányzati propagandát kellene, hogy elválassza egymástól.

A magyar jogszabályok alapján ebben a mostani ügyben két dolog lehetséges: vagy mulasztottak, vagy hazudnak. Akárhogy is: ezért Rogánnak mennie kell. A városvezető szerint a nemzetbiztonsági tevékenységet szabályozó jogszabályokból az következik, hogy főpolgármesterként tájékoztatást kellett volna kapnia arról, ha a nemzetbiztonsági szolgálatok által ismert titkosszolgálati személy akarna a környezetébe férkőzni. Ha ezt nem tették meg, akkor súlyos mulasztást követtek el, amiért a felelősséget a miniszternek, Rogán Antalnak kell vállalnia.

„Az is lehet persze, hogy ez nem is egy ukrán titkosszolgálati akció, hanem egy magyar, amit a nemzetbiztonsági propagandaminiszter irányít. Ha így van, Rogánnak ezért kell mennie. Szóval a meggyőződésem marad, Rogán meg mehet, és előre köszönöm a harcosok klubjának (két szó), ha kifinomult kommentjeikkel növelik ennek a posztnak az elérését”

- zárta posztját Karácsony Gergely.