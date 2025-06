Jogellenesen szórta tele propagandával a vakcinákra feliratkozókat a Miniszterelnöki Kabinetiroda

vakcina;propaganda;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2025-06-02 17:46:00 CEST

Az egyik utolsó e-mailben az Ukrajna-ellenes szavazáson való részvételre agitált a tárca.

Jogsértő módon használta fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda a vakcinainfo.gov.hu weboldalon keresztül begyűjtött személyes adatokat, amikor azokat nem egészségügyi, hanem politikai tartalmú üzenetek küldésére alkalmazta – derül ki a Fővárosi Törvényszék első fokú, nem jogerős ítéletéből.

A döntés a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogi képviseletével indított per eredményeként született. A bíróság megtiltotta a Kabinetirodának az ilyen típusú adatkezelést, és elrendelte az ítélet nyilvánosságra hozatalát is. A kormány még 2020 decemberében indította el a vakcinainfo.gov.hu oldalt, ahol az állampolgárok a koronavírus elleni oltás reményében adták meg személyes adataikat, kizárólag egészségügyi tájékoztatás céljából. Ugyanakkor már a kezdetektől nem volt egyértelmű, milyen formában és célból használják fel ezeket az információkat.

A TASZ már 2021 elején jelezte aggályait azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaélhet az így gyűjtött adatokkal. Később pert is indított, miután beigazolódott, hogy a megadott email-címekre rendszeresen érkeztek politikai tartalmú üzenetek – például nemzeti konzultációkra vagy „háborúellenes” kampányokra vonatkozó levelek. Bár a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nem talált problémát az ügyben, a TASZ mindvégig kitartott az állampolgári jogok védelme mellett, és minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellépett az adatok politikai célú felhasználása ellen.

Most először született olyan bírósági döntés, amely kimondta: az ilyen adatkezelés nemcsak erkölcsileg kifogásolható, hanem jogszabályba is ütközik.

Az ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem rendelkezett megfelelő jogalappal az adatkezeléshez, és megsértette a célhoz kötött adatkezelés elvét, amikor az oltással kapcsolatos adatokat politikai kommunikációra használta. A bíróság kimondta: a jövőben nem kezelhetik ezeket az adatokat olyan célra, amely nem kapcsolódik közvetlenül a járványhelyzethez. Emellett elrendelte az ítélet nyilvános közzétételét is a weboldalon.

Amennyiben az ítélet jogerőre emelkedik, az komoly mérföldkövet jelenthet a kormányzati propaganda elleni jogi fellépésben. Lezárhat egy olyan kommunikációs csatornát, amelyen keresztül a kormány milliókhoz juttatott el jogellenesen politikai tartalmú üzeneteket egy olyan időszakban, amikor az emberek a világjárvány okozta bizonytalanság közepette, az oltás reményében adták meg személyes adataikat.

A jogi eljárás azonban még nem ért véget.

A TASZ fellebbezett annak érdekében, hogy a bíróság kimondja: az adatkezelés nemcsak jogsértő, hanem tisztességtelen is volt. A céljuk az, hogy a bíróság megállapítsa: az állampolgárok sok esetben nem szabad akaratukból adták meg adataikat, hanem azért, mert a járvány okozta egzisztenciális bizonytalanságban úgy érezték, ez elengedhetetlen a védelemhez. Mindazonáltal már most is fontos tudni, hogy minden eddig kiküldött politikai jellegű hírlevél jogellenesnek számít. Amennyiben a kormány valóban lezárta a járványügyi tájékoztatást, kötelessége lenne az adatbázis teljes törlése.

„Ez a győzelem több millió magyar állampolgár személyes adatainak védelméről szól. A TASZ azért küzd, hogy ne maradjon következmények nélkül, hogy a kormány a hatalmát propagandára használta fel, még egy világjárvány közepén is. Amikor a TASZ működését próbálják ellehetetleníteni, valójában azt akarják megakadályozni, hogy ilyen visszaélések ellen bárki hatékonyan felléphessen”

– nyilatkozta az elsőfokú győzelem után Remport Ádám, a TASZ jogásza.