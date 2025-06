A MÁV közölte, szomorúnak tartja, hogy a munkájukat végző vasutasokat is elérték a politikai támadások

„Hazugság! Abból is a vasutasokat sértőbb fajta” – így reagált lapunkhoz is eljuttatott közleményében a MÁV Vitézy Dávid hétfői Facebook-bejegyzésére, hozzátéve: „a vonatok átszámozása (amire egyébként ma mindösszesen 3 járat esetében került sor, az ilyen esetekben bevett gyakorlatnak megfelelően) semmilyen módon nem befolyásolja a késési statisztikát, és így a késési biztosítást sem”.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője korábban a közösségi oldalán azt írta, több MÁV-os vezetői forrása is jelezte, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter azt az utasítást adta szóban a vasúttársaságnak, a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben a továbbiakban. Hozzátette, a trükk lényege, hogy a vonatokat átszámozzák, így a rendszer nem mutatja őket, és nem látszanak későnek.

A MÁV közleményében leszögezte, minden 20 percnél többet késő vonat, és minden egyes elmaradó, kényszerűségből törölt vagy átszámozott vonat esetén is érvényes a kompenzáció: kérdés nélkül visszajár a jegyár 50 százaléka.

„Most is! Rendkívül szomorúnak tartjuk, hogy a politikai támadások most már a munkájukat végző vasutasokat is elérték”