Gulyás Gergely: Magyar Péter már 2018-ban írásba foglalta nekem, hogy minden jellegű baráti viszonynak köztünk vége van

Lázár János;Gulyás Gergely;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-06-13 13:13:00 CEST

Szerinte aki mélyebb tartalmat keres, az kizárólag a polgári oldalon találhatja meg ezt.

A Tisza Párt nem jobban, hanem rosszabbul áll, mint a korábbi baloldali ellenzéki pártok négy évvel ezelőtt – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter az állami tévének adott nyilatkozatában, a Telex beszámolója szerint.

Gulyás Gergely kifejtette, nehéz megmondani, ki a komoly kihívó és ki nem; tíz hónap ilyen szempontból is sok idő a politikában, de olyan kihívót, aki valós kormányképességet jelenít meg, jelenleg nem lát. A miniszterelnöki listavezetés kérdésével kapcsolatban világossá tette, hogy „fel sem merült, hogy nem Orbán Viktor lesz a listavezető 2026-ban”, és teljes mértékben egyetért Navracsics Tibor álláspontjával abban, hogy nem Magyar Péter személye jelent problémát a Fidesz számára, hanem az a közhangulat, amelyet Magyar Péter képvisel. A tárcavezető szerint az ellenzéki oldal támogatottsága lényegében nem nőtt a négy évvel ezelőttihez képest.

Kiemelte, hogy a kormányzó pártok felelőssége most az, hogy ismét olyan bizalmat szerezzenek, mint a korábbi választáson. Úgy fogalmazott: „nehezebb időszakban vagyunk.” Kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy miként érinti, hogy Magyar Péter, akivel korábban baráti kapcsolatban állt – sőt, egyik gyermekének ő a keresztapja - most a legnagyobb politikai ellenfél. Erre úgy válaszolt: ennek nincs politikai jelentősége. „Magyar Péter már 2018-ban írásba foglalta nekem, hogy minden jellegű baráti viszonynak köztünk vége van” – fogalmazott, megjegyezve, erkölcsileg nem elfogadható az, amit a Tisza Párt vezetője képvisel, és úgy véli, Magyar Péter hitelessége megkérdőjelezhető. Utalt korábbi beosztásaira és tetteire, köztük arra is, hogy rögzítette egykori feleségével, Varga Judittal folytatott beszélgetéseit.

A miniszter szólt arról is, hogy meglátása szerint romlik a közbeszéd színvonala Magyarországon; ennek egyik oka szerinte az online térben zajló kommunikáció. Ebben hazánk az élmezőnyhöz tartozik, ám a gyűlöletcunami Magyar Péter felelőssége. Elismerte, hogy a kormányoldalnak is van szerepe ebben, de úgy látja,

aki mélyebb tartalmat keres a politikában, az kizárólag a polgári oldalon találhatja meg.

Kifejtette, hogy a plakátok más szintet képviselnek, de olyan megszólalások, mint a miniszterelnök évértékelői vagy a házelnök interjúi, valódi tartalmat hordoznak. „A modern politika alapszabályaihoz alkalmazkodni kell, de nem szabad, hogy az a tartalmat zárójelbe tegye” - magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy látott-e már Lázárinfót, Gulyás Gergely nemmel felelt. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy van olyan kormánytag, aki hajlandó több száz ember előtt nyilvánosan válaszolni. Szerinte az sem baj, ha a rendezvényeken zavaró körülmények – például trombitálás – nehezítik a beszélgetést, mert ez is azt jelzi, hogy a kormány elkötelezett a demokrácia közvetlenebb formái mellett.