Jogerős: Törvénysértően függesztette fel Varga Zs. András a kúriai tanácselnököt

Kovács András két éves tanácselnöki felfüggesztése ezzel meg kell szűnjön. Így ő is vezethet majd bírói tanácsot, amely olyan fontos kérdésekben hoz ítéletet, mint a választások tisztasága vagy éppen a közigazgatási hatóságok döntéseinek törvényessége. És a mai ítélet fényében egyetlen bírónak sem kell attól tartania, hogy diszkrecionális jogkörben hozott döntéssel mozdítja el akár a Kúria elnöke. Mert a jog még a Kúria elnökét is kötelezi Magyarországon - zárul a Magyar Helsinki Bizottság közleménye.

Ám a jogerős ítélet alapján ez is része maradt a döntésnek.

Az emberi jogi egyesület tájékoztatásában azt írja, hogy a Kúria elnöke szerette volna azt is elérni, hogy a jogerős ítéletben már ne szerepeljen a következő bekezdés:

Ítélkező bírák és jogkereső polgárok számára egyaránt fontos, hogy a Kúria elnöke igazgatási jogkörben eljárva megteheti-e azt, hogy elmozdít egy olyan bírót, aki ellen sem fegyelmi vétséget, sem alkalmassági problémát nem tudott megállapítani. Az első fokú döntést ennek még látta esetleges elméleti lehetőségét, a másodfok azonban már ezt a részt is kihúzta az indoklásból - teszik hozzá.

„A mai ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla lényegét tekintve azonos indoklással ugyanarra a következtetésre jutott, mint az elsőfokú bíróság. A jogerős ítélet ezzel együtt még a korábbinál is határozottabb kiállás a bíráskodás függetlenségének védelme mellett”

A Helsinki Bizottság kiemeli, a perben támadott felfüggesztés alig leplezhető célja az volt, hogy Kovács András egy konkrét ügyben hozott döntésében és nyilvános tudományos publikációban is képviselt jogi álláspontja ne érvényesülhessen az ítélkezési gyakorlatában. Mindaz ugyanis, amit a különféle eljárásokban a szemére vetnek, éppen a bírói függetlenség érdekében gyakorolt véleménynyilvánítási szabadság lényege: a bírói függetlenséget, a felek törvényes bíróhoz és tisztességes eljáráshoz való jogát érintő kérdésekben kifejtett, tényekkel alátámasztott nyilvános szakmai kritika és döntés lehetősége.

Aztán novemberben két évre felfüggesztették a tanácselnöki pozíciójából is.

majd fegyelmi szankcióval is sújtották.

A Kúria elnöke előbb megtiltotta a tanulmány közlését, azután Kovács ellen több párhuzamos eljárás is indult. Először

Az emberi jogi egyesület felidézi, a kúriai tanácselnök bíróval szemben 2024 őszén azután indított több eljárást is a Kúria elnöke, hogy Kovács Andrásnak a kormány számára kényes politikai ügyekben is ítélkező tanácsát az ügyelosztási rend módosítása ürügyével feloszlatták. Ő pedig - a közlemény szerint - joggal érezte úgy, hogy bíróként kötelessége felhívni a figyelmet az általa tapasztalt visszásságokra. Szakmai álláspontját egy tanulmányban kívánta közzétenni, amelyben a Kúria ügyelosztási rendjének elfogadását és alkalmazását kritizálta.

