A MÁV sietve leszögezte, semmi köze a Holavonat portálhoz

2025-06-23 12:00:00 CEST

Semmi köze a holavonat.hu oldalhoz, felelősséget sem vállal a tartalmáért, és a saját, EMMA nevű új felületét folyamatosan fejleszti – jelezte a MÁV a Telexnek.

A portál azt követően kereste meg a vasúttársaságot, hogy megtudta: mivel szombat reggel lelőtték a Vonatinfó térképét, egy fejlesztő csapat a hétvége alatt elkészített egy hasonló működésű oldalt. A MÁV a következő választ adta a Telex kérdéseire:

„A kérdéses oldalhoz a MÁV-csoportnak nincs köze, ahogy arra annak készítői korrektül fel is hívják a figyelmet. Az ott található információkért a MÁV-csoport így semmilyen felelősséget nem vállal: a vasúttársaság az EMMA menetrendi kereső és útvonaltervező alapjain épít új, könnyen áttekinthető, hiteles utastájékoztató térképet, amelyen már most is látható az utas által kiválasztott járat minden releváns információja, hamarosan pedig ezek további adatokkal bővülnek, például az esetleges járatszám-változásra utaló figyelmeztetéssel vagy a 20 percet elérő késést jelző ikonnal (ezt követően ugyanis visszajár a jegyár fele). Utasainknak az EMMA használatát javasoljuk.”

Mint arról lapunk is beszámolt, a MÁV szombaton szüntette meg a Vonatinfó oldalt, amelyen korábban térképen lehetett figyelni, merre járnak a vasúttársaság szerelvényei, és mennyi a késésük. A hivatalos magyarázat szerint egységesíteni kívánják a MÁV-csoport utastájékoztatását, és ezentúl az EMMA nevű felületen érhető el minden információ. A Telex egyik olvasója vasárnap napközben jelezte, hogy nincs minden veszve, ott az osztrák ÖBB Scotty nevű oldala, ami teljes Európát lefedi, így élőben látható, melyik vonat hol tart és mennyit késik. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője eközben arról számolt be, már korábban terjedt a hír, hogy az elmúlt hetek botrányai és vasúti összeomlásai miatt Lázár János utasítást adott a MÁV-nak, hogy az applikációból és a netről is tüntessék el a Vonatinfót.

A Holavonat egyébként akadozott az utóbbi egy-két napban, ugyanis váratlanul nagy terhelést kapott. A fejlesztők ezzel kapcsolatban a Telexnek azt írták, „az elmúlt fél órában nagyjából 13 ezer kérés érkezett az oldalra, az előző 6 órában pedig 97 ezer”. Erre nem számítottak, így mivel rendes polgári munkájukat végzik épp, „valószínűleg késő délután/este lesz időnk megoldani a kapacitás bővítését”. A MÁV egyébként nem kereste meg őket. Hozzátették még: „A projektből készült egy nyílt forráskódú alkalmazás is, ami közvetlenül az EMMA adatait kéri le, viszont ennek a telepítése kicsit kevésbé felhasználóbarát.”