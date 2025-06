Végül nem volt drograzzia az orfűi fesztivál nyitónapján

rendőrség;razzia;Orfű;Fishing On Orfű;

2025-06-27 11:27:00 CEST

A településen viszont kutyákkal ellenőriztek vendégeket.

Nem volt drograzzia az orfűi fesztiválon, hiába ígérte a rendőrség – derül ki az RTL Híradó riportjából.

Mint arról lapunk is beszámolt, múlt héten a fesztivál szervezői a Facebookon közölték, hogy információik alapján az új drogtörvény június 15-i hatálybalépésével több vármegye rendőrkapitánysága készül összehangolt ellenőrzésekre a Fishing on Orfűn a kapunyitástól a fesztivál végéig. A rendezvényt és területét, valamint a település közterületeit a fesztivál időtartamára fokozott ellenőrzés alá vont területnek minősítette a rendőrség. A Telex megkeresésére a szervezők azt is közölték, hogy az információt a rendezvénytartási kérelem helyszíni szemléjén közölte velük szóban a rendőrség illetékes képviselője. Az akkori tájékoztatás szerint a kapunyitásra érkezett volna a rendőrség nagyobb létszámban, több keresőkutyával.

A szervezők most az RTL Híradónak elmondták, eddig nem volt nagyobb razzia.

„Amiről mi információt kaptunk, a szerdai kapunyitásunkra nem jelentek meg, nem történt ilyen, viszont a településen dolgoztak és kutyákkal ellenőriztek vendégeket”

– fogalmazott a fesztivál kommunikációs vezetője.

A szenvedélybetegekkel és prevencióval foglalkozó szervezetek szerint a fesztiválon tartott razziák károsak és szükségtelenek, mert például amikor a rendőrség nagy erővel megjelenik egy ilyen rendezvényen, az emberek kockázatosabban fognak szereket használni. A Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége úgy véli, hajtóvadászat helyett a prevencióra kellene összpontosítani.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos az RTL Híradó megkeresésére azt írta: amellett, hogy teljes erővel lecsap a drogdílerekre, a drogfogyasztók kezelése és a prevenciós programok is folytatódnak.