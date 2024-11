Jobb kedvűek az európaiak

A gazdasági válság kitörése óta először javult a lakosság gazdasági várakozásokkal kapcsolatos hangulata Európában a Cetelem bank felmérése szerint, amelyből kiderül az is, hogy 12-ből 8 országban bizakodóbbak az emberek, mint tavaly, s várhatóan többet is költenek majd. Az elemzés alapján a magyarok is elszakadtak az évekig tartó mélypontról, s bár osztályzataik alacsonyak, a javuló tendencia egyértelmű.