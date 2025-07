Az örmény nemzetiségi szószóló közölte, bocsánatkérést vár arcpirítóan hazug kijelentései miatt Hoppál Pétertől

Azerbajdzsán;Örményország;Hegyi-Karabah;Hoppál Péter;

2025-07-16 10:52:00 CEST

A fideszes képviselő múlt héten lelkendezve számolt be a „felszabadított” Hegyi-Karabahban tett látogatásáról.

Akopjan Nikogosz, a magyar Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója bocsánatkérésre szólította fel Hoppál Pétert, aki nemrég lelkendezve számolt be a „felszabadított” Hegyi-Karabahban tett látogatásáról – vette észre a 444.

Mint azt mi is megírtuk, a magyar-török tudományos és innovációs évet koordináló kormánybiztosként funkcionáló Hoppál Péter múlt héten így jelentkezett be Hegyi-Karabah fővárosából, Sztepanakertből: „Villámlátogatást tettem a másfél éve teljesen felszabadított Karabahban, a türk világ 2023-as kulturális fővárosában, Shushában, ahol tárgyaltam Aydin Karimov kormányzóval.” Gondolatait folytatva „megszállásnak” nevezte, hogy az etnikai tisztogatásig túlnyomórészt örmények lakta terület megpróbált függetlenedni Azerbajdzsántól a Szovjetunió felbomlása után. „A terület még csak egyedi kormányzati-diplomáciai engedéllyel látogatható, de bámulatos gyorsasággal építi újjá Azerbajdzsán az 1993-2020 közötti megszállás idején rommá lőtt városokat, főutakat, reptereket" – lelkendezett Hoppál, majd úgy folytatta: „Karabah az azeriek »Tündérkertje«. Az évszázadok során a megszállások idején erről a részlegesen szabad karabahi térségből származtak a legfontosabb művészek, muzsikusok, irodalmárok.” Végezetül a kormánybiztos bejelentette azt is, hogy „egy karabahi kisváros, Soltanli Magyarország segítségével épül újjá. Mi pedig magyar művészeti, egyetemi együttműködések lehetőségeiről egyeztettünk.”

Akopjan Nikogosz a kedden, késő este közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Őszintén meglep, hogy az alapvető tényismeretek hiányában, ilyen arcpirítóan hazug, és örmény felmenőkkel rendelkező magyar emberek ezrei számára súlyosan sértő kijelentésre ragadtathatja magát, egy felelősnek gondolt parlamenti döntéshozó. A magyarországi örménység országgyűlési szószólójaként, bizton állíthatom: közösségünk hisz abban, hogy a keresztény értékeink mellett hosszú évek óta konzekvensen, és – a sorozatos támadások ellenére is – nyíltan kiálló kormánypártok prominens tagja, következmények nélkül, nem törhet lándzsát a 21. század legsúlyosabb keresztényellenes etnikai tisztogatásának végrehajtói mellett”. Hozzátette, hogy Hoppál az azeriek etnikai tisztogatását nevezi felszabadításnak, továbbá olyan is előfordult, hogy az azeri erők kereszteket vertek le az ősi templomokról.

„Az is Dr. Hoppál Péter tudatlanságáról árulkodik, amikor »1993-2020 közötti megszállásról« beszél. Hegyi-Karabahban, a nemzetközi régész és történész szakma tudományos konszenzusa szerint egyértelműen bizonyítottan, több mint kétezer éve folyamatosan éltek örmények. Egészen a 2023-as kiűzetésükig. A karabahi örmények nem megszállták a saját ősi szülőföldjüket, Hegyi-Karabahot, hanem megvédték függetlenségüket, melyet még az azerbajdzsáni SZSZK Szovjetuniótól való elszakadása előtt kikiáltottak, egy ügydöntő népszavazást követően, melynek lefolytatására az akkor hatályos törvények lehetőséget biztosítottak az autonómiát élvező régióban” – írta az örmény nemzetiségi szószóló, aki felhívta Hoppál figyelmét az azeriek által elkövetett pogromokra is, amelyek megelőzték a népszavazást.

„Dr. Hoppál Péter bocsánatkéréssel tartozik! Nem csak a meggyalázott karabahi örményeknek, nem csak az örmény gyökerekkel rendelkező magyaroknak, hanem minden kereszténynek, és minden, az emberi élet szentségét tisztelő embernek egyaránt. Emellett bocsánatkéréssel tartozik azon párttársai irányába is, akik az elmúlt évek során rengeteget tettek annak érdekében, hogy a magyar és az örmény nép megromlott kapcsolatai végre helyre álljanak. Az ő erőfeszítéseiket is arcon köpte Dr. Hoppál Péter, a meggondolatlan és súlyosan sértő megjegyzéseivel” – zárta posztját Akopjan Nikogosz.