Mikecz Dániel: Nem világos, hogy mit jelent pontosan a Digitális Polgári Kör

Fidesz;Mikecz Dániel;Magyar Péter;Tisza Párt;Digitális Polgári Körök;

2025-08-01 06:27:00 CEST

Szerinte a meggyengült az ellenzéki pártokhoz való kötődés, az átszavazási hajlandóság pedig korlátozott.

Nem egyértelmű, mit takar a Digitális Polgári Körök kezdeményezése – erről beszélt Mikecz Dániel politológus a Népszava Törésvonal című műsorában.

Úgy fogalmazott: „kicsit úgy tűnik, mintha nem lett volna átgondolva, hogyan néz ki ez a fajta digitális aktivizmus, mivel nincsen tisztázva, hogy tulajdonképpen miről is van szó.”

Szerinte a kezdeményezés más közönséget célozhat, mint például a Harcosok Klubja, amely inkább a kommentvitákban aktív szimpatizánsokat szólítja meg. A digitális polgári kör ezzel szemben olyan Fideszhez kötődő támogatók közösségeit szervezheti meg, akik helyi vagy tágabb környezetükben kapcsolódnának be politikai aktivitásba. Mikecz Dániel szerint ez különféle szerepvállalási formákat is feltételezhet, ezért a kezdeményezés kereteit ezekhez szükséges igazítani.

Példaként említette az offline térben működő, civil alapon szerveződő helyi kezdeményezéseket – például Tisza-szigetként ismert közösségeket –, amelyek gyakran valamilyen segítségnyújtással (például ruhagyűjtéssel) vannak jelen a lakókörnyezetükben. A politológus szerint hasonló tevékenységek a helyi digitális polgári körök keretében is elképzelhetők lehetnek. Ugyanakkor kérdésként vetette fel, hogy egy olyan párt esetében, amely 15 éve van hatalmon, a helyi elköteleződés mennyire választható el a hatalmi struktúrától.

Az első Digitális Polgári Körben Pityinger László (Dopeman) is szerepel, ami Mikecz Dániel szerint nem illeszkedik a kezdeményezés profiljához, és úgy véli, a zenész bevonása inkább a figyelemfelkeltést szolgálhatta.

A politológus szerint még kérdéses, hogy a Fidesz szavazótáborában megjelenik-e valódi hajlandóság az ilyen típusú középszintű vagy állampolgári szerepvállalásra. Hozzátette: a jövőben várhatóan nemcsak online formában, hanem új politikusok megszólalásával is bővülhet a kezdeményezés, akik – Lázár Jánoshoz hasonlóan – közvetlenül szólítják meg a választókat. Ez azonban azzal a kockázattal is járhat, hogy a nyilvánosság előtt nem csak a párt szimpatizánsainak véleménye jelenik meg, utalva a Lázárinfókon elhangzott kritikus hozzászólásokra.

Magyar Péterről szólva azt mondta: politikai retorikájának kulcseleme a „minden egyre rosszabb” narratíva, amely Orbán Viktor kommunikációjában is megjelenik. A különbség szerinte abban rejlik, hogy míg a miniszterelnök ezt jellemzően az Európai Unióra vetíti, Magyar Péter a hazai viszonyokra koncentrál, így a választók számára közvetlenebbül értelmezhető üzeneteket fogalmaz meg. Ez közelebb hozza a politikai kommunikációt a mindennapi tapasztalatokhoz – tette hozzá.

Úgy véli, a Fidesz működéséből az látszik, hogy a párt hosszabb ideje annak tudatában alakítja kommunikációs stratégiáját, hogy legnagyobb kihívása a közösségi médiában kialakuló kép kezelése. Mikecz Dániel kifejtette, ma már a választók jelentős része nem a hagyományos médiacsatornákon keresztül tájékozódik, hanem közvetlenül a közösségi platformokon, ezért a politikai szereplők számára az válik döntővé, ki tudja meghatározni az ottani narratívát. Ezt felismerve a Fidesz nemcsak hirdetésekkel, hanem organikus, közvetlen formákban is igyekszik jelen lenni ezeken a felületeken.

A választói magatartás változásáról szólva elmondta: már a 2022-es választások előtt megjelent a pártszimpátia nélküli ellenzéki szavazó típusa. A választási vereség után közülük sokan Magyar Péter mögé sorakoztak fel, ami azt jelzi, hogy az ellenzéki pártokhoz való kötődés már korábban is meggyengült. Azok körében viszont, akik kitartottak pártjuk mellett, erősebb ideológiai azonosulás figyelhető meg – példaként említette a Mi Hazánkat, a Demokratikus Koalíciót és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot.

Hozzátette: korábban jellemző volt a korlátozott átszavazási hajlandóság az ellenzéki oldalon, de az összefogás és az „esélyes jelölt” stratégiája körüli viták lezárultával ez is változott. A választók helyi lojalitása és a jelenlegi képviselőkhöz való kötődés mértéke nehezen mérhető, de különösen fontos lehet azokban a körzetekben, ahol korábban az ellenzék sikerrel szerepelt, és ahol jelenleg a Tisza Párt is eredményes. Mikecz Dániel szerint ezekben a térségekben a Tisza Párt a jövőben is sikeres lehet.