Vitályos Eszter Nők a bántalmazás ellen néven alapított Digitális Polgári Kört

A kormányszóvivő szerint egy olyan közösséget hoznak létre, „amely kiáll mindenkiért, akit bántottak”. Vitályos megjegyezte, a digitális térből indulnak, de valóságos hatást akarnak elérni. „Tájékoztatunk, szervezünk, felszólalunk. Történeteket osztunk meg – hogy többé senki ne érezze úgy: egyedül van. Mert az erőszak és a bántalmazás elleni kiállás közös ügyünk” – tette hozzá.

Idén január 29-én megrázta a közvéleményt a lakástűzben meggyilkolt japán anya ügye. Az Eurostat adatai szerint egyébként 2024-ben a magyar nők között az Európai Unió átlagánál jóval többen voltak olyanok, akik lelki vagy fizikai erőszakot, fenyegetést és/vagy szexuális erőszakot szenvedtek el valaha párkapcsolataikban.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor tusványosi beszédének egyik fő bejelentése a Digitális Polgári Körök (DPK) megalakulása volt. A kormányfő új online közösségszervező modellként mutatta be a kezdeményezést, ami nem teljesen új: a Fidesz 2002-es választási veresége után hasonló logikával jöttek létre az első „offline” polgári körök is. A kormánypártok számára azért is fontos ez az irány, mert a Tisza Párttal ellentétben gyengébben teljesítenek az online térben: míg Magyar Péter videói és posztjai rendszeresen milliós eléréseket produkálnak, hasonló eredményekre a Fidesz-KDNP jobbára csak fizetett hirdetésekkel képes.