Ingyen osztogatták az Orbán-kormány propagandáját terjesztő könyvet a torockói Double Rise fesztiválon

Románia;fesztivál;könyv;propaganda;ingyenes;Alapjogokért Központ;

2025-08-04 05:50:00 CEST

Térítésmentesen osztogathatták egy romániai fesztiválon az Alapjogokért Központ legújabb, mesterséges intelligenciával illusztrált kiadványát – tudta meg lapunk.

Ingyen osztogatták a kormánypárti Alapjogokért Központ logójával ellátott Viccnek durva lenne című, Bolond Lyukból alcímű könyvet a Romániában július 9-11. között rendezett torockói Double Rise fesztiválon – ezt állítja egy olvasónk. A kiadvány egyelőre nem található meg az interneten, piaci ára állítólag 6-7 ezer forint körül alakulhat, az érdeklődők viszont – olvasónk szerint – térítésmentesen vihették haza a kitelepülésről. Lapunk a Alapjogokért Központhoz fordult, megkérdeztük, hogy mikortól és hol lesz kapható a könyv. Arról is érdeklődtünk, hogy valóban ennyi-e az ára és hány példányban jelent vagy jelenik meg? Nem kaptunk válaszokat, ahogy arra sem: miért adták ingyen a Székelykő lábánál rendezett fesztiválon a kötetet.

Az viszont biztos, hogy az Alapjogokért Központ közösségi oldalán közzétett fotókon több termék is feltűnik a Double Rise helyszínéről. Az említett kötetet a Tusványoson felállított könyvespolcukon is láthatóvá tették, más, korábban megjelent kiadványaik mellett.

A könyv a kormányzat által hangsúlyosan kezelt háború, migráció és LMBTQ témákat dolgozza fel, mesterséges intelligenciával generált képekkel. Már a keményfedeles borítón is több ilyen kép szerepel. A belső oldalak esztétikailag „igényesek”: a szövegeket végigkísérik a különböző provokatív, mesterséges intelligencia által generált képek, köztük például egy várandós férfi, akinek hasát egy orvos vizsgálja guggolva, sztetoszkóppal.

Az Alapjogokért Központ az elmúlt években több könyvet is kiadott vagy támogatott, amelyek közös jellemzője, hogy a kormányközeli világnézetet tükrözik, és főként kulturális, politikai, valamint jogi témákat dolgoznak fel. Rendszerint a migráció, a genderideológia, a globalizmus kérdését járják körbe a kormányzati narratívának megfelelően.

Szánthó Miklós, a szervezet vezetője saját könyvét, „Bolond lyukból – A polkorrekt őrület szemléje” címmel jelentette meg. (A címazonosság miatt előfordulhat, hogy az olvasónk által említett művet is ő maga írta). A kiadvány célkeresztjébe a woke-kultúra és a genderideológia térhódítása került, Szánthó pedig éles kritikát fogalmaz meg azzal szemben, amit a hagyományos értékrend, a nemzeti identitás és a keresztény kultúra aláásásának tart.

Korábban egyébként szintén az Alapjogokért kiadásában jelent meg Michael J. Knowles amerikai konzervatív kommentátor – vélhetően – ironikusnak szánt kötete Miért is szavazzunk a libernyákokra? címmel. A nagyjából 1900 forintért, most is kapható kiadvány 245 teljesen üres oldalt és egy bibliográfiát tartalmaz, amelyben az „író” más szerzők műveit ajánlja a témában.

A szervezetet fenntartó Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-hez közvetetten közpénz áramlik: a Batthyány Lajos Alapítványon (BLA) keresztül jutnak hozzá jelentős forrásokhoz. Az alapítvány pedig az utóbbi években többször is, százmilliós nagyságrendű támogatást kapott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától. 2023-ban összesen 3 milliárd, 2024-ben már 4,3 milliárd forintot, 2025-re pedig ez az összeg 6 milliárdra nőtt. A forrásokat részben rendezvényekre (például a budapesti CPAC-konferenciára) költötték, más tételek pedig „egyéb bevételként” szerepelnek a beszámolókban, amelyek nehezítik az átláthatóságot. A központ legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy 100 millió forint értékben rendeltek reklámtermékeket a kormányközeli New Land Media Kft.-től. Ezek között volt diótörő, titokzokni, úszógumi és naptej is.

Az intézményt vezető Szánthó Miklós jogász karrierje a kormánypárti ifjúsági szervezeteknél (IKSZ, Fidelitas) indult, és jelenleg több állami, illetve kormányközeli intézményhez is kötődik.