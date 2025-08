Gyergyószentmiklóson is zúgott a „mocskos Fidesz!”

fesztivál;Székelyföld;Gyergyószentmiklós;Mocskos Fidesz!;

2025-08-04 19:17:00 CEST

A Carson Coma koncertje ihlette meg a fesztiválozókat.

Székelyföldet is elérte az idei fesztiválok visszatérő üzenete, a „mocskos Fidesz!” - írja cikkében a Transtelex, amely szerint a Carson Coma koncertjén, vasárnap éjfél körül kezdett skandálásba a tömeg.

Pedig a helyszín, a gyergyószentmiklósi Egyfeszt a lap szerint egyebek között arról nevezetes, hogy RMDSZ-közeli szereplők szervezik, és magyar közpénzből finanszírozzák. A résztvevő fiatalokat azonban ez láthatóan egyre kevésbé érdekli és hangot adnak annak a generációs tiltakozásnak, amely az idei nyár fesztiváljain úgy általában is végigsöpört.

A Transtelex szerint bár nem a Carson Coma kezdeményezte a rigmust, nem is távolodtak el tőle, sőt, a frontember mikrofonjára felkerült egy szivárványos zászló is a koncert végén. A Daddy said no című dal után indult be a mocskosfideszezés, ami a tekintélyelvű szülői, és átvitt értelemben politikai kontrollról szól. A skandálás nem volt hosszan elnyújtott, de a lap szerint a színpad előtti első sorokban legalább fél percig lehetett stabilan hallani.

Előzőleg egyébként hasonló történt a Carson Coma koncertjén a marosvásárhelyi Vibe Fesztiválon is, amit szintén magyar közpénzből, illetve a magyar államhoz szorosan kötődő szervezeteken keresztül támogatnak. A Vibe mögött mások mellett a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) erdélyi tevékenységéért felelős igazgatója, Talpas Botond áll, a gyergyószentmiklósi Egyfeszt pedig az RMDSZ Gyergyó Területi elnökének, Barti Tihamérnak a nevéhez köthető. Az idei rendezvényt a Bethlen Gábor Alap (BGA) is több millió forinttal megtámogatta.

A Transtelex megkeresésére a gyergyói fesztivál szervezői egyelőre nem kommentálták a politikai véleménynyilvánításokat.