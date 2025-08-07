Jogerősen is pert nyert a Magyar Bírói Egyesület a TV2 ellen, miután a csatorna azt állította, nem voltak bírák a bírótüntetésen

per;tüntetés;ítélet;TV2;bírók;

Helybenhagyták az elsőfokú bíróság ítéletét, mely helyreigazítás közzétételére kötelezte a TV2 Média Csoport Zrt-t.

Megszületett a jogerős döntés abban a sajtó-helyreigazítási perben, melyet a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) indított a TV2 ellen a Tények című műsorban megjelent, a 2025. február 22-ei bírói demonstrációról szóló tudósítás miatt – közölte a Facebookon az érdekképviselet.

A MABIE bejegyzésében felidézte, hogy az ügyben az elsőfokon eljáró bíróság helyreigazítás közzétételére kötelezte a TV2 Média Csoport Zrt-t, és közölte, hogy a jogerős döntés az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Mint megírtuk, a TV2 tudósításában – rejtett kamerás felvételekre, valamint egy nem bíró tüntető nyilatkozatára alapozva – azt állították, hogy nem voltak bírák a február 22-én tartott bírótüntetésen. Azzal is megvádolták a bírákat, hogy „felmerült a gyanúja annak, hogy a tüntetés költségeit USAID dollárokból pénzelte a Soros-hálózat”. Az elsőfokon eljáró bíróság mindkét esetben arra kötelezte a csatornát, hogy a Tényekben kommentár nélkül olvassák be, hogy a fentieket valótlanul híresztelték.