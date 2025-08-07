I. kerület;részvétnyilvánítás;Böröcz László;Ruszwurm Cukrászda;Szamos Miklós;

Levélben nyilvánított részvétet Szamos Miklós családjának az I. kerületi polgármester

A Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa életének 79. évében hunyt el.

Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé – írja Böröcz László I. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében a Szamos Miklósnénak címzett levelét is közzétette, melyben az áll,

Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. Kérem, engedje meg, hogy a Budavári Önkormányzat és a magam nevében őszinte részvétemet fejezzem ki a családnak.

Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, okleveles közgazda, cukrászmester életének 79. évében hunyt el.

A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás templom szomszédságában egészen szerdáig. Mint arról beszámoltunk, szerda reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita – adta hírül akkor az I. kerület fideszes polgármestere.

