Orbán Viktor: Ha van olyan, hogy magyar álom, az a saját otthon

A miniszterelnök szerint amióta sikerült a cigány közösséggel is egyezségre jutni, nagyon sokan mentek el dolgozni. Orbán azt állította, hogy míg háború van, addig a magyar gazdaság sem tud akkora teljesítményt nyújtani, mint amire képes lenne. Jó hírként értékelte, hogy a jövő héten találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, de eközben szerinte Európa „sértett kisgyerekként ül otthon, és kígyót-békát kiabál” az oroszok elnökére.

Ha van olyan, hogy magyar álom, annak lényege a saját otthon – jelentette ki Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott hagyományos interjújában.

A kormányfőt elsőként az itthon jelentkező demográfiai problémákról, annak munkaerőpiaci tüneteiről kérdezte a műsorvezető, miután a kormány célul tűzte ki a népesedési trend megfordítását. Orbán Viktor azt mondta, korábban az emberek több gyermeket akartak, most pedig kevesebbet. Két lehetséges magyarázat van szerinte: vagy nem szeretik az emberek a gyerekeket annyira, mint korábban, és kényelmesebb életet választanak, vagy mindenfajta akadályok vannak, és ezért a fiatalok inkább későn vágnak bele a gyermekvállalásba, halogatják a házasságot.

Orbán Viktor szerint Nyugaton a demográfiai válságra bevándorlással válaszolnak, de mi nem erre az ösvényre léptünk. A kormányfő azt állította, hogy a családtámogatások miatt itthon már közelítünk ahhoz, hogy anyagi értelemben sem járnak rosszabbul az emberek a gyermekvállalással, vagyis „nem ad kényelmesebb és magasabb életszínvonalat a gyermektelenség”.

A csed esetében most bevezetett adómentesség havonta 78 ezer forint többletbevételt jelent egy családnak, gyednél pedig 43 ezer forintot, ha átlagos jövedelemmel számolunk. A gyerekek után járó adókedvezmény megemelése egymillió családot érint, átlagkeresettel számolva havonta 100 ezer forinttal több marad náluk, tehát évente több mint egymillióval nő a jövedelmük – sorolta Orbán.

A fix 3 százalékos hitelprogram körül vita alakult ki, hogy hova helyezze a hangsúlyt a kabinet, a bérlakásra vagy a saját otthon megteremtésére. Orbán Viktor közölte, nem szereti a vagy-vagy megközelítést, szerinte legyenek bérlakások is, piaci alapon lehet építeni ilyeneket, de az Orbán-kormány szerint a bérlakás – akármilyen kedvező is – nem saját ingatlan. „Ha van olyan, hogy magyar álom, annak lényege a saját otthon” – mondta.

Orbán szerint a cél, hogy egész fiatal korbán lakástulajdonos legyen valaki. „Ez erősíti a középosztályt, jó a fiataloknak, erősíti magát a nemzetet is” – tette hozzá. A kormányfő azt javasolja a fiataloknak, nézzenek utána az Otthon Startnak, szerinte már most óriási az érdeklődés. Azt is állította, hogy van most körülbelül 100 ezer lakás, amely eladásra vár, csak eddig nem volt rá kereslet.

„Sokkal több otthon, lakás épül majd, mint korábban. Építőipari kapacitás van, erre Magyarországon van készség. Mióta sikerült a cigány közösséggel is egyezségre jutni, nagyon sokan mentek el dolgozni, és sokan az építőiparba. Van egy munkaerő-tartalék is, amit az építőipar megindulása majd mozgósít”

Az Otthon Start Programot több ingatlanpiaci elemző és a Tisza Párt is amiatt bírálja, mert az felhajtja majd a lakásárakat, Magyar Péter szerint két hét alatt 20 százalékkal nőnek majd, és nem csak Budapesten. Orbán szerint ez téves következtetés. „Nem ismerik még a rendeletet, nem olvasták el rendesen. (…) Egy olyan pártról beszélünk, ami még sohasem kormányzott. Mi már csináltunk jó néhány lakásprogramot, van tapasztalatunk, hogyan kell ezt csinálni” – fogalmazott.

Ezt követően arról kérdezte a műsorvezető, hogy az amerikai vámmegállapodás negatív hatásainak mérséklésére ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet hirdetnek, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már tárgyalt is az érintett cégekkel. „Amíg háború van, addig a magyar gazdaság sem tud akkora teljesítményt nyújtani, mint ami benne van. Amint a tűzszünet és a béke elérkezik, abban a pillanatban a magyar gazdaság teljesítménye nagyságrendekkel nő majd meg” – mondta.

Szerinte van abban igazság, hogy háborús körülmények között minden ilyen program megindításának van valamennyi kockázata. A kormányfő úgy látja, a koronavírus-járvány óta eltelt „reménytelen, küszködéses” 4-5 év bizonytalansággal telt, de most vállalták azt a kockázatot – vita is volt ebből a kormányban –, hogy a háború folytatódása ellenére ezeket a gazdasági programokat elindítják.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió közti vámháborúról azt mondta, az új megállapodás „nyakon vágja, tüdőn lövi” azokat nagy cégeket és súlyos negatív hatásai lehetnek Magyarországon, ha nem reagálnak rá. Az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről még a nyári kormányülések valamelyikén döntéseket szeretne hozni.

Orbán jó hírként értékelte, hogy a jövő héten találkozhat Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Szerinte a szankciók eltörlése és a tűzszünet csak akkor lehet, ha az amerikai és az orosz elnök megegyezésre jut, eközben az európai vezetők „elaludtak”. A kormányfő szerint jó az orosz-amerikai csúcstalálkozó, de az európaiak ebből ki fognak maradni, „mellékszereplők leszünk a saját kontinensünk biztonsági ügyeinek intézésében”. Orbán ezért azt sürgeti, hogy minél hamarabb legyen orosz-európai csúcstalálkozó. Hozzátette:

„Ha Európa saját maga kezében akarja tartani a jövőjéről szóló döntéseket, akkor nem teheti meg, hogy sértett kisgyerekként ül otthon, és kígyót-békát kiabál az oroszok elnökére, hanem úgy kell viselkedni, ahogy a diplomácia szabályai megkövetelik. Ezt a háborút nem lehet lezárni a frontvonalon, a diplomatáknak, a politikusoknak, a vezetőknek tárgyalóasztal mellett kell lezárni.”

Az interjú legvégén Orbán még „dollármédiázott és Soros-alapítványozott” egyet, szerinte Magyarországgal szemben folyamatosan építenek fel – belföldön és külföldön is – dezinformációs kampányokat, amelyek célja a kormány gyengítése. Továbbá az, hogy rávegyék a kormányt „brüsszeli érdekeknek megfelelő, de a magyar érdekekkel ellentétes döntésekre, és végső soron sikerüljön egy brüsszeli kormányt hatalomra juttatni Magyarországon is”.