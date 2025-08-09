Bibi háborúja

Izrael;tiltakozás;megszállás;

2025-08-09 14:05:00 CEST

A hadsereg ellenvetése dacára Gáza megszállása mellett döntött az izraeli kormány. A 22 hónapja tartó konfliktus végképp Netanjahu háborújává vált Izrael és a világ ellen.

„Vessetek véget BB háborújának!”, üzenték tegnap az izraeli Fegyvertársak mozgalom aktivistái Donald Trump amerikai elnöknek. A Benjamin Netanjahu miniszterelnök becenevét – Bibi – használó tüntetők a tel-avivi amerikai nagykövetség épületével szemközti strand homokjába vésték jól láthatóan kérésüket, ami az egész világsajtót körbejárta. Az aktivisták felszólították Donald Trumpot, hogy ne engedje meg a miniszterelnöknek, hogy „elhanyagolja a túszokat és veszélybe sodorja a katonák életét”.

Nem ők az egyetlen csoportosulás Izraelben és a Közel-Keleten, akik Donald Trumptól remélik barátja és szövetségese, az elnök által rendszerint nyilvánosan is csak Bibiként emlegetett Benjamin Netanjahu megfékezését. Ámde hiába, a Fehér Ház és Trump egyelőre nem emelt kifogást az izraeli kormányzat döntése ellen, csupán annyit jelzett, hogy a Gázai övezet izraeli annektálását utasítja el az elnök.

Netanjahu nem is akarja annektálni a Gázai övezetet, amint előre jelezte a péntek hajnalba nyúló viharos és maratoni biztonsági kabinetülés előtt, ideiglenes katonai megszállást tervez, az övezet majdani irányítását pedig egy meg nem nevezett, Izraellel szemben nem ellenséges arab erőre bízná. Pénteken a miniszterelnöki hivatal közzétette ötpontos, valójában semmitmondó, egyetlen új elemet sem tartó rendezési-megszállási elképzelését. Ezek a következők: 1. A Hamász leszerelése, 2. Az összes túsz hazatérése, 3. Gáza demilitarizálása, 4. Izraeli biztonsági ellenőrzés az övezet felett, 5. Egy alternatív polgári kormány megalakulása, amely nem a Hamász vagy a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság.

A terv illuzórikus, Izrael számára is kockázatos és hátrányos, de ez szemmel láthatóan nem zavarja a miniszterelnököt. Illuzórikus, hiszen katonai, biztonsági szakértők sora jelezte előre, hogy a Gázai övezet megszállása nem visz közelebb az eleve meggyengített, az irányítástól megfosztott, alagutakba szorult Hamász palesztin terrorcsoport teljes felszámolásához. A további katonai műveletek gerillaháborúba sodorják az izraeli hadsereget, márpedig ilyen típusú háborút reguláris hadsereg nem tud megnyerni, miközben elkerülhetetlenül nagy veszteségeket fog elszenvedni és nem a túszok kiszabadítását, hanem épp feláldozását eredményezi. Ezért is tiltakozik az IDF vezetése és Ejal Zamír vezérkari főnök az értelmetlen háború ellen.

De illúzió az is, hogy Gáza vezetését az izraeli katonai megszállás olyan polgári arab erőnek adja át, amelynek nincs köze sem a Hamászhoz, sem a Palesztin Hósághoz. A térség arab államai, élükön a tűzszüneti tárgyalásokban közvetítő Katarral és Egyiptommal, valamint Szaúd Arábiával, már korábban is, de az izraeli biztonsági kabinet döntése után is egyértelművé tették – nem fogadnak el olyan rendezési megoldást, ami ellentétes a palesztin nép akaratával. A szaúdi külügyminisztérium pénteken az X-en közzétett nyilatkozatban reagált, elutasította és elítélte „az izraeli megszálló hatóságok döntését a Gázai övezet elfoglalásáról”. A közlemény kiemeli, hogy Rijád „kategorikusan elítéli Izraelnek a testvéri palesztin nép ellen elkövetett éheztetés, brutális gyakorlatok és etnikai tisztogatás bűncselekményeinek folytatását”.

Rijád álláspontja mérvadó a muszlim világban, így megelőlegezhető, hogy a Palesztin Hatóság bevonása nélkül nem tud polgári kormányzat alakulni Gázában és továbbra is álom marad Trump és Netanjahu szándéka Szaúd Arábia bevonásáról az arab világ és Izrael kapcsolatát normalizálni hivatott Ábrahám egyezményekbe.

Figyelmeztetés Netanjahu számára az is, hogy több nyugati kormányzat tiltakozása mellett pénteken Németország is bejelentette, hogy felfüggeszti a Gázában felhasználható katonai felszerelések exportját Izraelbe. A berlini kormány prioritásai a túszok kiszabadítása és a tűzszüneti tárgyalások folytatása – jelentette be személyesen Friedrich Merz kancellár. Németország Izrael legszilárdabb európai szövetségese, amely eddig nem csatlakozott azon nyugati országokhoz, amelyek a palesztin állam elismerésére készülnek a gázai éhínség miatti tiltakozásképpen.

Az izraeli ellenzék már az ötletet ellen is tiltakozott. Jair Lapid ellenzéki vezető a gázai megszállási terv megszavazására úgy reagált: „Pontosan ezt akarta a Hamász: Hogy Izrael cél nélkül, egy hiábavaló megszállás alatt ragadjon Gázában, amelynek értelmét senki sem érti”. Az izraeli és nemzetközi sajtóban megszólaló izraeli szakértők pedig azt hangsúlyozzák, hogy Netanjahu terve, további zűrzavarba taszítja országát.

Akiva Eldar elemző az al-Dzsazírának azt nyilatkozta, az elkövetkező napokban több százezer izraeli fog tiltakozni az utcákon. Sőt, azt is megelőlegezte, hogy egyre több katona és tartalékos fog megtagadni a behívót. „Amit most Izraelben látunk, az teljes káosz, mind gazdasági, mind katonai, mind társadalmi szempontból” – mondta Eldar. Hozzátette: „Nincs esély arra, hogy a foglyokat élve visszavigyék családjaikhoz, több izraeli fog meghalni, és sok izraeli a háború leállítását követeli, [mert] ez erkölcstelen. … Erkölcstelen az éhezés, erkölcstelen, hogy ennyi idő után és annyi háborús bűncselekmény után, amit Izrael elkövetett Gázában, újabb háborús bűncselekményeket kövessenek el.”