Sürgősséggel összeül az ENSZ BT a Gázaváros elfoglalására vonatkozó izraeli terv miatt

ENSZ;Izrael;Gáza;ENSZ Biztonsági Tanácsa;

2025-08-09 07:14:00 CEST

António Guterres közölte: az izraeli döntés „további kényszerkitelepítésekkel, tömeggyilkossággal és tömeges pusztítással járhat, súlyosbítva a gázai palesztin lakosság fel nem fogható szenvedését”.

Sürgősséggel összeül közép-európai idő szerint szombaton este az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután Izrael bejelentette, hogy elfoglalja Gázavárost – derült ki az ENSZ tervezett hivatalos napirendjéből.

A bejelentést megelőzően António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője útján óvta Izraelt „egy veszélyes eszkalációtól”, amely

„azt kockáztatná, hogy tovább súlyosbodnak a palesztinok milliói számára amúgy is katasztrofális következmények, és további életek kerülnek veszélybe, köztük a még élő túszoké”.

A Biztonsági Tanács tizenöt tagja közül több ország kérte az ülés sürgősséggel történő összehívását, amit üdvözölt a palesztinok ENSZ-képviselete. Erről Rijád Manszur, a palesztinok állandó megfigyelője nyilatkozott.

Az izraeli döntés „további kényszerkitelepítésekkel, tömeggyilkossággal és tömeges pusztítással járhat, súlyosbítva a gázai palesztin lakosság fel nem fogható szenvedését” – figyelmeztetett közleményében Guterres szóvivője.

Franciaország pénteken „a lehető leghatározottabban” ítélte el az izraeli kormány gázai tervét, hangsúlyozva, hogy ezzel azt kockáztatják, hogy a helyzet lehetséges megoldása „abszolút zsákutcába” jut. A francia külügyminisztérium közleménye szerint Párizs „határozottan ellenez a Gázai övezet elfoglalására vonatkozó minden tervet”. Gáza „teljes” elfoglalása „tovább súlyosbítaná az amúgy is katasztrofális helyzetet anélkül, hogy lehetővé tenné a Hamász fogságában lévő túszok kiszabadítását, a szervezet lefegyverzését és megadásra kényszerítését” – írta Jean-Noel Barrot külügyminiszter az X-en.

Mark Carney kanadai miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva közölte, a Gázaváros elfoglalására vonatkozó izraeli terv „rossz”, és még nagyobb veszélynek teszi ki a még fogságban lévő túszok életét.

Irán is elítélte pénteken a Gázaváros elfoglalására vonatkozó tervet. Az izraeli terv „újabb világos jele a cionista rezsim azon nyilvánvaló szándékának, hogy etnikai tisztogatást hajtson végre Gázában és népirtást kövessen el a palesztinok ellen” – jelentette ki Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő.