Karácsony Gergely levélben kéri Rogán Antalt arra, hogy mutassanak némi szerénységet az augusztus 20-ai tűzijátékkal kapcsolatban

2025-08-09

És a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, valamint a több mint 14 milliárdból oldják már meg, hogy az előkészületek és utómunkák miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat.

Nem lennék most (sem) Szentkirályi Alexandra helyében. Mert ha legalább saját magát komolyan veszi, akkor bizony Facebook-posztok és TikTok-videók özönét lesz kénytelen Rogán Antalra zúdítani – állapította meg Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

A főpolgármester bejegyzésében kiemete, a fővárosi Fidesz kormánya jövő hét végén egy hétre egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is. Karácsony szerint a kormány megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza, az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja.

„Még ha el is fogadjuk, hogy ez az augusztus 20-i ünnepség egyik leglátogatottabb programja, akkor is tény, hogy az évről évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz. Ez nem az én véleményem csupán, hanem hazai és nemzetközi vizsgálatok eredménye. Ezt tetézi idén a teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás”

– jegyezte meg a főpolgármester.

Karácsony közölte, egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak–déli közlekedését. Miközben – hangsúlyozta – „a Fidesz egész nyáron közpénzt, időt és energiát nem kímélve uszított az ellen, hogy megnyitottuk a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, sőt, kulturális programokat is volt képünk szervezni a Duna-parton, aminek köszönhetően naponta sok ezer ember tölti meg élettel a rakpartot”.

Bejegyzésében kiemelte, a Városházán és a BKK-nál a munkatársai hónapokig tervezik, hogy az elkerülhetetlen felújítások a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák, ezért a jövő hét végén, augusztus 15-én és 16-án lerövidítik a programokat, és a budai rakpart állami lezárásával párhuzamosan a közúti forgalom használhatja a pesti rakpartot – addig legalább amíg a kormány le nem zárja azt is.

A főpolgármester azt is közölte, levélben kérte Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy