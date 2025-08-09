Egy üres aradi gyárudvarra zuhant egy kisrepülőgép, a két utasa meghalt

Románia;halálos áldozatok;lezuhanás;Arad;kisrepülő-tragédia;

Egy hónapon belül ez már a harmadik kisrepülőgép, amely lezuhant Romániában.

Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Aradon.ro hírportál. A becsapódás helyszíne az Astra Rail Industries vagongyár udvara volt, de a kisrepülőgépen utazó 45, illetve 47 éves áldozaton kívül senki sem sérült meg. A helyszínt a rendőrség lezárta, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot a baleset okainak és körülményeinek kiderítése érdekében.

– A 112-es segélyhívóra helyi idő szerint 11:30-kor érkezett a riasztás, hogy lezuhant egy kisrepülőgép Arad központi, sűrűn lakott részén található vagongyárban. Az üzemben idén tavasszal az amerikai tulajdonos leállította a termelést, az alkalmazottakat elbocsátotta, a gyártelep gyakorlatilag üres volt. A kiégett roncsok között talált két férfin a helyszínre érkezett rohammentősök már nem tudtak segíteni, csak a halálukat tudták megállapítani.

Egy hónapon belül ez már a harmadik kisrepülőgép, amely lezuhant Romániában. Július 15-én egy 59 éves Temes megyei pilóta vesztette életét, amikor kisrepülőgépével lezuhant a szászvárosi akvapark mellett, július 20-án pedig a Duna torkolatvidékén, a Fekete-tenger partján lévő Gura Portitei nevű földnyelven szenvedett balesetet egy másik kisrepülőgép, amelynek mindkét utasa meghalt.