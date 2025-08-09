Orbán Balázs: Orbán Viktor a magyar nép érdekében kormányoz, a választók látják az igazságot

Magyarország;interjú;Orbán Viktor;Orbán Balázs;

2025-08-09 19:43:00 CEST

Vladimir Putin likes this.

Orbán Viktor a magyar nép érdekében kormányoz, nem azért, hogy az eurokraták kedvére tegyen —jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Le Figaro francia konzervatív napilapnak adott interjújában. Szerinte az, amit a nemzetközi média „orbánizmusként” próbál címkézni, az valójában nem ideológia, hanem szuverenista és hazafias kormányzás. – Hiszünk a hagyományos értékekben, úgymint család, nemzet és rend, de egyúttal alkalmazkodunk a XXI. század kihívásaihoz is - szögezte le.

Ebben az egyre inkább polarizálódó világban Magyarország nem csatlakozik automatikusan egyetlen tömbhöz sem; az elköteleződés logikája helyett az Orbán-kormány függetlenül, a magyar érdekek mentén fordul mind a Kelet, mind pedig a Nyugat felé - jelentette ki, aláhúzva: ez nem semlegesség, hanem szuverén, nyitottságon, egyensúlyon és pragmatizmuson alapuló külpolitika.

Emlékeztetett: Orbán Viktor a 2014-es tusványosi beszédében használta először az illiberális demokrácia kifejezést, azok pedig, akik akkor botrányt kiáltottak, ma azonban a miniszterelnök szavai inkább próféciának tekinthetők. Hangsúlyozta, az illiberális demokrácia az emberek többségének az akarata és az egyéni szabadság védelme közötti egyensúlyt jelenti, olyan rendszert, ahol a a hatalom a néptől, nem pedig a liberális elitektől - nem kormányzati szervektől és nem megválasztott tisztségviselőktől - származik. – Külpolitikánk a nemzeti érdekeken nyugszik. Nem vagyunk sem orosz-, sem ukránpártiak; magyarpártiak vagyunk - kockáztatta meg.

Ami az orosz-ukrán háborút illeti, Orbán Balázs közölte, a magyar kormány a harcok első napjától fogva azon az állásponton volt, hogy Európának közvetítői szerepre kell törekednie, emlékeztetve arra, hogy Orbán Viktornak a béke érdekében tett látogatásai, például Oroszországban, Kínában és Törökországban, a magyar nép és az európai stabilitás védelmét szolgálták.

Szerinte Magyarország tiszteletben tartja, hogy egyes országok a bevándorlást tekintik megoldásnak a romló demográfiai adatokra és a munkaerőpiaci kihívásokra, de nekünk nincs szándékunkban embereket importálni. A migráció hosszú távon nem pusztán a közbiztonságra, hanem a demokrácia működésére is kihat, a migránsoknak előbb-utóbb állampolgárságot kell adni, így a társadalom „lassan, de visszafordíthatatlanul” megváltozik.

A jövő évi parlamenti választásról elmondta, a magyar választók látják az igazságot. – Értük harcolunk és bízunk bennük, hogy mellénk állnak – reménykedett.

Az unió és Magyarország kapcsolatárról közölte, az EU gazdasági és politikai hanyatlásnak indult. – A világ GDP-jének 1992-ben még közel 29 százalékát kitevő részesedése ma már kevesebb mint 15 százalék. Ebben a vákuumban a brüsszeli, nem megválasztott bürokraták több ellenőrzést és egy központosított szuperállamot szorgalmaznak - magyarázta, hozzátéve, mi vagyunk az EU „demokratikus” ellenzéke. Az EU vezetése minden, Európára leselkedő kihívást és nehézséget azon a szűrőn át néz, miként lehet csökkenteni az egyes tagállamok hatásköreit és kiterjeszteni a befolyását. Hangsúlyozta, az EU és Magyarország közötti nézeteltérések a bevándorlási válsággal kezdődtek,: 10 éve Magyarország kerítést épített egy határszakaszán, megakadályozandó az illegális migránsok belépését, amit az EU élesen bírált. – Az eredmények azonban önmagukért beszélnek: 2015-ben majdnem 400 ezer illegális határátlépést regisztráltunk, ma ez a szám gyakorlatilag nulla (...) Ha van politikai akarat, az illegális bevándorlás megakadályozható - húzta alá.

Orbán Balázs egy „európai szuperállammal” szemben a nemzetek Európájának szükségességét hangsúlyozta, különösen úgy, hogy a brüsszeli elit a rossz irányba kormányozza az EU-t. – Ezért állunk ellen, és ezért vagyunk jogi fenyegetőzések és pénzügyi zsarolások célpontjai; mi azonban nem az EU-nak tartozunk számadással, hanem a magyar népnek - szögezte le.

Orbán Balázst azt mondta, Magyarország nem a modell szerepére törekszik, hanem az ország megmentésére és saját jövőjének biztosítására. Mint mondta, ha mások példának tartják az országot, az azért van, mert működő modelleket keresnek. – Nyitottak vagyunk a hasonló gondolkodású nemzetekkel való együttműködésre, de nem akarunk senkit megtéríteni; csak megbízható partnerek szeretnénk lenni Európa közös problémáinak megoldásában – húzta alá.