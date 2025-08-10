Több tízezren tüntettek Tel-Avivban a gázai háború eszkalálása ellen

Izrael;háború;Hamász;tüntetés;Gázai övezet;

2025-08-10 10:09:00 CEST

Attól tartanak, hogy az izraeli hadsereg tervezett műveletei veszélybe sodorják a Hamász-túszok életét.

Több tízezer ember tüntetett szombaton Tel-Avivban a Gázai övezet elleni hadművelet kiterjesztéséről szóló kormányzati terv ellen.

A tüntetést a szélsőséges palesztin szervezet, a Hamász által 2023. október 7-i terrortámadás alatt elrabolt és Gázai övezetbe hurcolt túszok hozzátartozóinak fóruma szervezte meg. Ők attól tartanak, hogy a hadsereg tervezett műveletei veszélybe sodorják szeretteiket.

Pénteken az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a katonai művelet kiterjesztésére és Gázaváros elfoglalására irányuló terveket, amelyek megvalósításával a hadsereg az egész partvidék feletti ellenőrzést szerezhetné meg. Benjamin Netanjahu előzőleg arról beszélt, hogy Izrael az egész Gázai övezet felett vissza akarja szerezni az ellenőrzést. Ezzel az izraeli hadsereg, az IDF vezetése sem ért egyet.

A hadsereg úgy véli, hogy a túszokat az ellenőrzése alatt nem álló területeken tartják fogva, köztük Gázavárosban.

Az izraeli hatóságok ismeretei szerint 50 túsz van még a Hamász fogságában, akik közül mintegy húszan még életben vannak.

A gázai háborút a Hamász által Izrael ellen 2023. október 7-én elindított terrortámadás robbantotta ki. Ebben jelenlegi ismeretek szerint 1195-en haltak meg, a palesztin terroristák pedig több mint 250 embert ejtettek túszul.