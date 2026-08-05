A német terrorellenes ügyészség és a szászországi rendőrség vizsgálja az esetet; egy leszállását megszakító DHL-gép közben ismeretlen tárggyal ütközött a levegőben.
630 pirotechnikai szerkezetet, petárdát is lefoglaltak a nála tartott kutatás során.
A két férfi és egy nő egy olyan tengerszakaszon vesztette életét, ahol tiltott a fürdőzés.
A gyerek apját letartóztatták közbiztonság elleni súlyos bűncselekmény vádjával.
Addig is a tűzszerészek a szerkezetet biztonságba helyezték a helyén, és gondoskodtak a terület őrzéséről.
Az intézkedés körülbelül negyven embert érint. A tűzszerészek azonosítják az eszközt és felmérik az állapotát.
Eléggé kezdetleges volt a berendezés, valószerűtlen, hogy bárkire vagy bármire veszélyes lett volna.
A tetthely közelében találtak egy írott papírlapot, amit feltehetően az elkövetők hagytak hátra.
A diplomás vegyészt végül a Terrorelhárítási Központ kapcsolta le.
A bombát a tervek szerint a jövő héten emelik ki és hatástalanítják.
Robbanószerkezetet találtak pénteken egy karácsonyi vásáron a németországi Potsdamban.
Hat, kezdetleges gyújtószerkezettel ellátott benzines palackot találtak csütörtökön a Lafarge svájci-francia építőipari vállalat három teherautója alatt Párizs egyik külvárosi kerületében - informál az MTI rendőrségi forrásokra hivatkozva. A szerkezeteket a tűzszerészek hatástalanították.
"Kezdetleges gyújtószerkezettel" ellátott benzines palackokat találtak csütörtökön a Lafarge svájci-francia építőipari vállalat egyik teherautója alatt Párizs egyik külvárosi kerületében - közölték rendőrségi források.
Több gyanús tárgyat, köztük robbanószernek tűnőt is találtak egy autóban a német-osztrák határszakasz Kiefersfelden településénél csütörtökön éjszaka - közölte a bajor rendőrség.
Több házat és társasházi lakást kiürítettek péntek délelőtt Székesfehérváron, a Liget soron, miután munkások tüzérségi lövedékre bukkantak - tájékoztatott a honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
A lengyel rendőrség tetten ért három, szélsőséges anarchista körökhöz közel álló férfit, amint robbanószerkezetet akartak elhelyezni két rendőrautó alá - közölte szerdán a varsói kerületi ügyészség és a fővárosi rendőrkapitányság.
Letartóztattak egy férfit Kaliforniában, mert robbanószerkezetet találtak otthonában.
Visszaköltözhetett otthonaiba az a negyven jászladányi lakos, akiknek egy pénteken talált nagyobb méretű robbanótest miatt kellett rövid ideig elhagyniuk házaikat - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Tizennyolc lakóépületet kellett ideiglenes kiüríteni pénteken Jászladányban egy nagyobb méretű robbanótest miatt - közölte Várkonyi Melinda, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Robbanószerkezetnek látszó tárgyat találtak egy tapolcai hulladékgyűjtőben kedd délután, a tűzszerészek jelenleg is vizsgálják az eszközt - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője. Mint később kiderült, nem tartalmazott robbanóanyagot a Tapolcán kedd délután egy hulladéklerakóban talált szerkezet.
Elszállították a tűzszerészek a fővárosi Kerepesi út és az Asztalos Sándor utca sarkánál talált robbanótestet, így szombat délután fél kettőkor feloldották a környék lezárását - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede.
Két gyerek életveszélyes, egy súlyos, egy pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor felrobbant egy robbanótest kora délután Várpalotán, a Vörösmarty utcában.
Véres merényletet hajtottak végre a kínai Hszincsiang-Ujgur autonóm területen. Hírügynökségi jelentések szerint legalább 31 személy vesztette életét. Két autót hajtottak a támadok a bevásárlók közé, s az akció alatt robbanószerkezeteket is dobtak a járókelőre. Az egyik gépkocsi felrobbant.