Riadalom - Robbanószerkezetnek látszó tárgy egy hulladékgyűjtőben

Robbanószerkezetnek látszó tárgyat találtak egy tapolcai hulladékgyűjtőben kedd délután, a tűzszerészek jelenleg is vizsgálják az eszközt - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője. Mint később kiderült, nem tartalmazott robbanóanyagot a Tapolcán kedd délután egy hulladéklerakóban talált szerkezet.