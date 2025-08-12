Fogalmazást kell írnia a nyilvános kivégzésekkel fenyegetőző győri diáknak arról, mit jelent számára a béke és az együttélés

FBI;rendőrség;ügyészség;Győr;

2025-08-12 11:37:00 CEST

Vádemelés helyett az ügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást.

Szinte példátlan módon büntetés nélkül megúszhatja az a 15 éves győri diák, aki nyilvános kivégzéseket tervezett még az év elején – írja a Blikk. A lap úgy tudja, július végén vádemelés helyett az ügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást, így a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetéssel gyanúsított fiatal fellélegezhet. A pártfogó felügyelet alatt álló gyereknek ezen idő alatt mindössze annyi a feladata, hogy betartson néhány magatartási szabályt, amit előírtak neki.

Mint arról februárban mi is beszámoltunk, a diák a muszlim, fekete és LMBTQ-személyek elleni fenyegetéseit egy internetes csevegőprogramban tette közzé, amire felfigyelt az FBI, a tinédzsert pedig letartóztatták.

A Blikknek most Lichy József, a fiatal ügyvédje elmondta, a diáknak többek között

írnia kell egy tízezer karakter terjedelmű fogalmazást arról, hogy a cselekményének milyen hatása volt önmagára és családjára, illetve ki kell fejtenie, hogy számára mit jelent a béke és az együttélés, valamint hogy a jövőben milyen tényezők ösztönzik majd arra, hogy tartózkodjon az ismételt bűnelkövetéstől.

pszichoterápiás kezelésen kell részt vennie.

törekednie kell a tanulmányai folytatására.

a pártfogó felügyelőnek meg kell mutatnia a közösségimédia-oldalait, megosztásait, kommentjeit.

nem tölthet le és nem használhat titkosított kommunikációs alkalmazásokat.

A diákot öt hónap után engedték ki a javítóintézetből, egy hónapig házi őrizetben volt, de már oda mehet, ahova akar.