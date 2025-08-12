Ukrajna;orosz megszállás;

2025-08-12 17:49:00 CEST

Ez az utóbbi év egyik legjelentősebb fejleménye a harctéren.

Váratlan támadást indított az orosz hadsereg Kelet-Ukrajnában, a szénbányászatáról ismert Dobropillia közelében – írja a Reuters.

A lépés az elmúlt év egyik legjelentősebb hadszíntéri változásának számít, célja feltehetően a nyomás fokozása Kijevre a területi engedmények kikényszerítésére, miközben az amerikai és az orosz elnök személyes egyeztetésre készül Alaszkában.

A DeepState nevű haditérkép szerint az orosz csapatok az elmúlt napokban legalább tíz kilométert nyomultak előre észak felé, két irányból, a Donyecki terület teljes megszerzésére irányuló műveletek részeként. Az orosz erők három falu térségében haladtak előre, a Konsztantyinovka és Pokrovszk közelében húzódó frontszakaszon, feltehetően utóbbi települések bekerítésére törekednek. kihasználva az ukrán hadsereg létszámhiányát.

A helyzetet kaotikusnak írták le: az orosz egységek rést találtak a védelmen, mélyebbre hatoltak, majd igyekeztek megerősíteni állásaikat és felkészülni további támadásokra. Moszkva eddig nem reagált az előretörésről szóló hírekre. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka intézkedést rendelt el az ellenséges szabotázscsoportok felkutatására és megsemmisítésére – közölte Andrij Kovalov, az ukrán hadsereg szóvivője az Interfax-Ukraine hírügynökséggel. Kovalov szerint az orosz fél létszámfölényét kihasználva kis egységekben próbál betörni, az elmúlt időszakban 35 kísérletet tett az ukrán erők visszaszorítására, jelentős veszteségeket szenvedve.

Viktor Trehubov, egy másik ukrán katonai szóvivő mérsékelte a fejlemény jelentőségét, és hangsúlyozta, hogy ez nem áttörés. Szergej Markov, a Kreml korábbi tanácsadója szerint az előretörést részben az ukrán állások meggyengülése tette lehetővé a katonahiány miatt. Úgy vélte, a helyzet kedvezhet Vlagyimir Putyinnak és Donald Trumpnak a tárgyalásokon, növelve a nyomást Kijevre a területátadás érdekében. Ehhez azonban előbb el kellene foglalni Szlovjanszkot, Kramatorszkot, Druzskivkát és Konsztantyinovkát, amelyeket orosz elemzők megerősített városokként tartanak számon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a területátadás lehetőségét, és hangsúlyozta, hogy bármilyen békemegállapodásnak igazságosnak kell lennie. Bohdan Krotevics, az Azov dandár korábbi vezérkari főnöke és a Nemzeti Gárda alezredese hétfő este figyelmeztette az elnököt, mondván, a térség frontvonala teljesen rendezetlen, és a harcérintkezési vonal gyakorlatilag nem létezik.