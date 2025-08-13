A Szuverenitásvédelmi Hivatal is szerepel az Egyesült Államok friss emberi jogi jelentésében

Egyesült Államok;Lánczi Tamás;emberi jogi jelentés;Trump-adminisztráció;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

A Trump-adminisztráció által lecsupaszított jelentésben azonban nem fogalmaznak meg kritikát a Lánczi Tamás által vezetett szervezettel szemben.

„Az év során nem történt jelentős változás az emberi jogi helyzetben Magyarországon. Nem érkezett hiteles jelentés jelentős emberi jogi visszaélésekről” – olvasható az Egyesült Államok új emberi jogi jelentésének Magyarországra vonatkozó részében, vette észre a Telex.

A jelentés azzal folytatja: „A kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása és szankcionálása érdekében, és meghatározta azokat a területeket, ahol javulásra van szükség”.

A lap azt írja, a dokumentum sajtószabadságról szóló fejezetében – amely a jelentés szerint biztosítva van Magyarországon – a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállításáról is szó esik, kritikát azonban nem fogalmaz meg a közpénzmilliárdokból működő, kormányzati bunkósbotként funkcionáló szervezettel szemben, amely rendszeresen vegzálja a kritikus sajtót, a civileket, és legújabban a Tisza Párt előnyét mérő közvélemény-kutatókat is.

A Lánczi Tamás vezette hivatal a jelentés szerint bűnüldöző szervek segítségével a külföldi szereplőkkel kapcsolatban álló szervezeteket vette célba. Megemlítik a Szuverenitásvédelmi Hivatal tavalyi, Átlátszóval és Transparency Internationallel szemben indított vizsgálatát is.

Ezzel kapcsolatban idézik a vizsgálatot lezáró jelentést, amely arra jutott, hogy az Átlátszó külföldi finanszírozást fogadott el, és olyan tevékenységekben vett részt, amelyek célja az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolása volt, valamint egy komplex nemzetközi hálózat része volt, amely finanszírozói érdekeit képviselte, és ezzel jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kárt okozott az országnak.

Idén egyébként jelentősen lecsupaszított formában jelent meg az Egyesült Államok emberi jogi jelentése: a korábbi évekhez képest egész szakaszokat távolítottak el belőle, így a kormányzati korrupció és az LMBTQ+ személyek üldözésének témája is jóval kevesebb figyelmet kap benne. Feltűnő a jelentésben az is, hogy jóval kevesebb kritikát fogalmaz meg az Egyesült Államok egyes szövetségeseivel, például Izraellel és El Salvadorral, mint például Brazíliával, Dél-Afrikával vagy akár az Egyesült Királysággal szemben – írja a lap.

Továbbá azt is állítja, hogy több nyugat-európai országban, például Franciaországban és Németországban is romlott az emberi jogi helyzet az online gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozások miatt. Uzra Zeya, az amerikai külügyminisztérium volt magas rangú tisztviselője úgy nyilatkozott, a Trump-kormány tönkretette az emberi jogok védelme terén évtizedek óta végzett munkát, és feladta az Egyesült Államok alapvető értékeit.