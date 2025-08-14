Szerbiában szerda este az ellenzéki és a kormánypárti tüntetők is összetűztek a rendőrökkel, több tucatnyian megsebesültek

Ellenzéki tüntetők csaptak össze a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistáival és rendőrökkel Újvidéken szerda este; 16 rendőr és 64 civil sérült meg az incidens során az SNS újvidéki irodájánál – közölte csütörtökön Aleksandar Vučić szerb elnök. Hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy elfogják azokat, akik szerinte Szerbiát polgárháborúba akarták sodorni. Mint mondta, Belgrád és Újvidék utcáit is meg fogják tisztítani. – Tisztelni fogjuk az ellenfeleinket, de az erőszaktevők, verőlegények és bűnözők számára nem lesz kegyelem – fogalmazott az államfő, aki szerint sikerült megőrizni a békét, és nem lesz polgárháború Szerbiában.
Helyi jelentések szerint az újvidéki pártiroda előtt előbb az ellenzéki tüntetők az SNS aktivistái csaptak össze, a rendőrség azt követően avatkozott közbe, hogy az SNS tagjai pirotechnikai eszközöket vetettek be a tiltakozók ellen. Szerda este Újvidéken kívül Belgrádban is összecsaptak a tiltakozók a rendőrökkel, más településeken, például Szabadkán, Nisben és Kragujevacon azonban békésen zajlott a tüntetés. Az újabb tüntetéshullám azután erősödött fel, miután – ahogy arról a Népszava is beszámolt – Vučić előrehozott választást jelentett be egyelőre meg nem határozott időpontban.
Ugyanakkor már a hétvégén is összetűzések sora történt az ellenzéki tüntetők és a haladó párt aktivistái, valamint a rendfenntartók és a tüntetők között. A több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések és az egyre erősödő kormányzati ellenlépések mélységesen megosztják a balkáni országot, az utóbbi hetekben már rendszerint, minden tiltakozó megmozdulás erőszakba, összecsapásokba torkollt. A korábbi tiltakozások a múlt évben kezdődtek, amikor az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva.Durvul a helyzet SzerbiábanMiniszter is előzetes letartóztatásba került Szerbiában az újvidéki vasúti tragédia előtti felújítás miatt
A jelek szerint azonban hiába fenyegetőzik a szerb elnök, a vajdasági Magyar Szó szerint csütörtök este Vajdaság több településén és Szerbia más részein is tartanak tüntetéseket a belgrádi egyetemi karokat blokád alatt tartó egyetemisták kezdeményezésére. – A félelem oldalt váltott. Találkozunk ma este – üzenték a hallgatók. A tüntetéseket a kedd este és szerda hajnalban történt incidensek kapcsán kezdeményezték. Akkor súlyos összetűzés tört ki Verbászon és Palánkán az összegyűlt tüntetők és a Szerb Haladó Párt tagjai és szimpatizánsai között. Mint arról a jelenlévők beszámoltak, az SZHP párthelyiségei előtt összegyűltek pirotechnikai eszközökkel, kövekkel, fagyott vizespalackokkal és más tárgyakkal dobálták meg a tüntetőket, akik maguk sem maradtak adósak, visszadobták ezeket a tárgyakat. A két csoportot rendőrök próbálták elválasztani, több polgár is megsérült.Átfogó blokádok Szerbia városaibanTöbb tucat tüntetőt állítottak elő a kormányellenes demonstráción Belgrádban„Itt mindenkinek elege van a korrupcióból” – Berobbant a szerb tavasz