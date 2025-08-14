Szerbiában szerda este az ellenzéki és a kormánypárti tüntetők is összetűztek a rendőrökkel, több tucatnyian megsebesültek

Szerbia;ellenzék;tüntetések;sérültek;rendőrök;Újvidék;kormánypárt;Aleksandar Vučić;

2025-08-14 14:45:00 CEST

A jelentések szerint 64 civil és 16 rendőr szenvedett sérüléseket Újvidéken és Belgrádban. Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem lesz polgárháború, de kegyelem sem, mert ők megtisztítják az utcákat. Ehhez képest csütörtökre újabb tüntetéseket jelentettek be.

Ellenzéki tüntetők csaptak össze a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistáival és rendőrökkel Újvidéken szerda este; 16 rendőr és 64 civil sérült meg az incidens során az SNS újvidéki irodájánál – közölte csütörtökön Aleksandar Vučić szerb elnök. Hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy elfogják azokat, akik szerinte Szerbiát polgárháborúba akarták sodorni. Mint mondta, Belgrád és Újvidék utcáit is meg fogják tisztítani. – Tisztelni fogjuk az ellenfeleinket, de az erőszaktevők, verőlegények és bűnözők számára nem lesz kegyelem – fogalmazott az államfő, aki szerint sikerült megőrizni a békét, és nem lesz polgárháború Szerbiában.

Helyi jelentések szerint az újvidéki pártiroda előtt előbb az ellenzéki tüntetők az SNS aktivistái csaptak össze, a rendőrség azt követően avatkozott közbe, hogy az SNS tagjai pirotechnikai eszközöket vetettek be a tiltakozók ellen. Szerda este Újvidéken kívül Belgrádban is összecsaptak a tiltakozók a rendőrökkel, más településeken, például Szabadkán, Nisben és Kragujevacon azonban békésen zajlott a tüntetés. Az újabb tüntetéshullám azután erősödött fel, miután – ahogy arról a Népszava is beszámolt – Vučić előrehozott választást jelentett be egyelőre meg nem határozott időpontban.

Ugyanakkor már a hétvégén is összetűzések sora történt az ellenzéki tüntetők és a haladó párt aktivistái, valamint a rendfenntartók és a tüntetők között. A több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések és az egyre erősödő kormányzati ellenlépések mélységesen megosztják a balkáni országot, az utóbbi hetekben már rendszerint, minden tiltakozó megmozdulás erőszakba, összecsapásokba torkollt. A korábbi tiltakozások a múlt évben kezdődtek, amikor az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva.

A jelek szerint azonban hiába fenyegetőzik a szerb elnök, a vajdasági Magyar Szó szerint csütörtök este Vajdaság több településén és Szerbia más részein is tartanak tüntetéseket a belgrádi egyetemi karokat blokád alatt tartó egyetemisták kezdeményezésére. – A félelem oldalt váltott. Találkozunk ma este – üzenték a hallgatók. A tüntetéseket a kedd este és szerda hajnalban történt incidensek kapcsán kezdeményezték. Akkor súlyos összetűzés tört ki Verbászon és Palánkán az összegyűlt tüntetők és a Szerb Haladó Párt tagjai és szimpatizánsai között. Mint arról a jelenlévők beszámoltak, az SZHP párthelyiségei előtt összegyűltek pirotechnikai eszközökkel, kövekkel, fagyott vizespalackokkal és más tárgyakkal dobálták meg a tüntetőket, akik maguk sem maradtak adósak, visszadobták ezeket a tárgyakat. A két csoportot rendőrök próbálták elválasztani, több polgár is megsérült.