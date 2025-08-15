Tüntetők törtek be a szerb kormánypárt újvidéki irodájába

Szerbia;tüntetés;Újvidék;Szerb Haladó Párt;Aleksandar Vučić;

Egy füstbombát is bedobtak az épületbe, a homlokzatot piros festékkel öntötték le.

Csütörtök este országszerte folytatódtak a hatalomellenes tüntetések Szerbiában, a tiltakozók Újvidéken betörték az összes ablakot a Szerb Haladó Párt (SNS) Felszabadulás sugárúton található irodáján – írja a Szabad Magyar Szó.

Az N1 újvidéki tudósítója szerint egy füstbombát is bedobtak az épületbe. A helyszínen ezúttal nem voltak jelen a párt szimpatizánsai. A tüntetők biztonsági kamerákat is megrongáltak, több férfi pedig létrák, székek és más tárgyak segítségével behatolt az épületbe, melynek homlokzatát piros festékkel öntötték le.

A Reuters azt írja, a rendőrök több háztömböt is lezártak Újvidék belvárosában, és a tömeg oszlatására könnygázt vetettek be.

Belgrádban a demonstrálók és az SNS szimpatizánsai petárdákat dobáltak egymásra, a rendőrség itt is könnygázt vetett be. Ivica Dačić belügyminiszter szerint a csütörtöki tiltakozások során legkevesebb öt rendőr megsérült, Aleksandar Vučić szerb elnök a történtek miatt újabb letartóztatásokat ígért.

Mint megírtuk, szerda este Újvidéken a tüntetők összecsaptak az SNS aktivistáival és a rendőrökkel, az incidens során Vučić szerint 16 rendőr és 64 civil sérült meg. Helyi jelentések alapján a rendőrség azt követően avatkozott közbe, hogy az SNS tagjai pirotechnikai eszközöket vetettek be a tiltakozók ellen. Az újabb tüntetéshullám azután erősödött fel, hogy Vučić előrehozott választást jelentett be egyelőre meg nem határozott időpontban.

A több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések és az egyre erősödő kormányzati ellenlépések mélységesen megosztják a balkáni országot, az utóbbi hetekben már rendszerint, minden tiltakozó megmozdulás erőszakba, összecsapásokba torkollt. A korábbi tiltakozások a múlt évben kezdődtek, amikor az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén leszakadt, 16 ember halálát okozva.