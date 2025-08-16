Szijjártó Péter szerint „nagyrabecsülés illeti” Vlagyimir Putyint és Donald Trumpot a csúcstalálkozó létrejöttéért

Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Donald Trump;béketárgyalások;orosz-ukrán háború;

2025-08-16 08:14:00 CEST

A külügyminiszter szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása.

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért – közölte Szijjártó Péter szombat reggel a Facebook-oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter Donald Trump és Vlagyimir Ptyun alaszkai csúcstalálkozójával kapcsolatban azt írta, ma ismételten bebizonyosodott: „Az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása.”

Hozzátette, a békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. „Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal” – fogalmazott Szijjártó.

Mint arról beszámoltunk, a Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idő szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatón elhangzott, hogy konkrét megállapodás nem született az ukrajnai háborút illetően.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a sajtótájékoztatón azt közölte: „Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk, biztosítani Oroszország összes jogos aggályának figyelembevételét, helyreállítani az igazságos egyensúlyt a biztonság terén Európában és a világ egészében.”

A sajtótájékoztatón a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, és nem fogadták az újságírók kérdéseit.