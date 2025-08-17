Szerbiában szombat este is fellángolt az erőszak, a tüntetők összetűztek a kivezényelt rohamrendőrökkel

Szerbia;összecsapások;zavargások;

2025-08-17 10:04:00 CEST

Aleksandar Vučić elnök büntetést ígért.

Szerbiában szombat este újra összetűzések törtek ki az utcára vonuló kormányellenes tüntetők és a kivezényelt rohamrendőrök között: a kormányzó párt, az Aleksandar Vučić elnök Szerb Haladó Párt (SNS) székházát több városban is felgyújtották.

A Magyar Szó cikke szerint szerint Valjevóban a rendőrök könnygázt és hanggránátokat vetettek be, miután maszkot viselő fiatalok egy csoportja pirotechnikai eszközökkel megtámadta az SNS irodáját, . Belgrádból és Újvidékről erőszakos incidensekről, Újvidéken este 9 óra körül indultak el a sétányon át a Mihajlo Pupin sugárútra. A tiltakozók megálltak a Szocialista Mozgalom (PS) székháza előtt, amelynek a Moszkva embere gúnynéven ismert Aleksandar Vulin volt miniszterelnök-helyettes az elnöke, az épület homlokzatán, közvetlenül a a politikus arcképével ellátott plakát alatt a tüntetők a következő feliratot hagyták: Itt az ideje, hogy távozzatok! Innen a menet a Mihajlo Pupin sugárúton a Szerb Radikális Párt (SRS) székházáihoz, ahol a homlokzaton egy nagyméretű fotó látható Vojislav Šešeljről. Itt a tüntetők letépték a homlokzatról és felgyújtották a párt zászlaját és . A rendőrség erői közben a báni palota épületénél sorakoztak fel.

A tüntetők előrehozott választás övetelésével, a a rendőri brutalitás és a több városban is békés tüntetőket érő karhatalmi erőszak elleni tiltakoásul vonultak utcára. A valjevói demonstráción részt vett két ismert szerb színész, Dragan Bjelogrlić és Milan Marić is

Oroszország eközben támogatásáról biztosította a belgrádi kormányt, az orosz külügyminisztérium közlése szerint nem maradhatnak közömbösek azzal kapcsolatban, ami a „testvéri” Szerbiában zajlik. Maga Aleksandar Vučić elnök egy szombati Instagram-bejegyzésében azt írta, az erőszak a gyengeség jele, és ígéretet tett arra, hogy a „huligánokat”.megbüntetik.

A tiltakozáshullám a 2024. novemberi 1-i újvidéki pályaudvari tragédia után indult és nőtte ki magát Vučić-rezsim, illetve a hatósági korrupció elleni mozgalommá.