Országszerte tüntettek Izraelben a gázai háború befejezéséért

2025-08-17 22:45:00 CEST

A kabinet továbbra is kitart Gázaváros teljes megszállása mellett.

Vasárnap több ezren csatlakoztak Izrael-szerte ahhoz az országos sztrájkhoz és tüntetéssorozathoz, amelyet a Gázában fogva tartott túszok hozzátartozói kezdeményeztek. A demonstráció célja az volt, hogy nyomást gyakoroljanak Benjamin Netanjahu miniszterelnökre: egyezzen meg a Hamásszal a háború lezárásáról, és biztosítsa a foglyok szabadon bocsátását – írja a Reuters.

A tiltakozók izraeli zászlókat lengettek, túszok fotóit tartották a kezükben, sípokkal, dobokkal és kürtökkel adtak hangot követeléseiknek. Több helyszínen utakat és autópályákat is lezártak, köztük a Jeruzsálem és Tel-Aviv közötti fő közlekedési útvonalat. A sztrájkot maguk az érintett hozzátartozók hirdették meg, és számos munkahely, intézmény lehetővé tette dolgozói számára a részvételt. Bár több üzlet zárva tartott, sok továbbra is nyitva maradt, mivel Izraelben a vasárnap munkanapnak számít. Az iskolákat a nyári szünet miatt nem érintette a megmozdulás. Estére nagyszabású tüntetést szerveztek Tel-Avivban. A rendőrség közlése szerint vasárnap délután két óráig 38 embert vettek őrizetbe. Több helyszínen dulakodás alakult ki a tiltakozók és a rendfenntartók között, és több esetben a demonstrálókat fizikai erővel távolították el az útlezárásoktól.

Délután négy órakor a megmozdulások rövid időre félbeszakadtak, amikor több izraeli városban – köztük Tel-Avivban és Jeruzsálemben – megszólaltak a légvédelmi szirénák egy Jemenből indított rakéta miatt. A rakétát elfogták, károk nem keletkeztek.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök a vasárnapi kormányülésen azt mondta: akik a háború azonnali befejezését követelik anélkül, hogy a Hamászt legyőznék, valójában megerősítik a terrorszervezet álláspontját, akadályozzák a túszok kiszabadítását, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2023. október 7-i támadáshoz hasonló események ismét megtörténjenek. Hozzátette: a kormány elkötelezett a hadsereg Gázaváros elfoglalásáról szóló döntésének végrehajtása mellett – ez az övezet egyik utolsó nagyobb területe, amely még nem került izraeli ellenőrzés alá.

A tervezett katonai művelet azonban rendkívül ellentmondásos Izraelen belül, különösen a túszok családjai körében, akik attól tartanak, hogy szeretteik élete veszélybe kerülne a harcok kiterjesztésével. Jelenleg mintegy ötven túszt tartanak fogva Gázában, közülük az izraeli hatóságok becslése szerint körülbelül húszan lehetnek még életben.

A konfliktus, amely a Hamász 2023. októberi Izrael elleni támadása után robbant ki, immár közel két éve tart. Az eddig kiszabadult túszok többsége diplomáciai tárgyalások eredményeként nyerte vissza szabadságát. A júliusi tűzszüneti egyeztetések összeomlottak, bár azok újabb túszok szabadon engedéséhez vezettek volna. A Hamász közölte: csak a háború befejezése esetén hajlandó kiadni a még fogva tartott személyeket. Ezzel szemben Benjamin Netanjahu többször is kijelentette, hogy a Hamász nem maradhat hatalmon.

A bejelentett hadműveleti tervek miatt az izraeli kormány nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is bírálatokat kapott, többek között legközelebbi európai partnereitől is.

A Hamász vasárnap élesen elítélte a Gázaváros elleni izraeli akció tervét, amelyet szerintük „bűnös szándék vezérel”, és ami újabb százezrek kényszerű kitelepítését eredményezné. A helyi egészségügyi hatóságok adatai szerint eddig több mint 61 000 palesztin vesztette életét az izraeli hadműveletek következtében Gázában. Vasárnap legalább 29 újabb halálos áldozatról érkeztek jelentések az előző nap harcai után.

Az októberi Hamász-támadásban Izraelben 1200 ember halt meg, és 251 embert hurcoltak el Gázába. Azóta az izraeli hadsereg több mint 400 katonája vesztette életét az övezetben zajló harcok során.

A tel-avivi tüntetésen részt vett Jair Lapid ellenzéki vezető is, aki támogatásáról biztosította a demonstrálókat. Az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: az országot valójában az a rendkívüli összetartás erősíti, amelyet azok mutatnak meg, akik kiállnak az izraeli szolidaritás mellett.