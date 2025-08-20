Orbán Viktor eddig hiába gyorsított, a Fidesz veszítene, ha most rendeznék a parlamenti választást

elemzés;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;Tisza Párt;

2025-08-20 08:35:00 CEST

Az elmúlt hónapoknak nincs nyertese – értékelt Nagy Attila Tibor politikai elemző, hozzátéve: ha most tartanák a parlamenti választást, a Fidesz elveszítené azt. Mikecz Dániel politológus úgy látja, összességében inkább Magyar Péter és a Tisza Párt győzelmét hozta a nyár.

Ki nyerte meg a nyarat: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, vagy Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke?

Egyikük sem – közölte kérdésünkre Nagy Attila Tibor politikai elemző. Orbán Viktor nagyobb fokozatra kapcsolt a sok interjújával, Magyar Péter újabb országjárása viszont már nem keltett akkora figyelmet, mint korábban. Ráadásul a kormány osztogatni kezdett – utalt a családi adókedvezmény kiterjesztésére és például a 3 százalékos lakásvásárlási hitelre. A Fidesz közben próbálja megszervezni magát a digitális polgári körök révén.

Bár a nyár folyamán kiegyenlítettebbek lettek az erőviszonyok, mint tavaly ilyenkor voltak, a politikai elemző hangsúlyozta, hogy ebből nem lehet következtetést levonni a jövő évi választásra.

Ha most rendeznék az országgyűlési választást, akkor a Fidesz elveszítené azt. Ugyanakkor mostanában kezdeményezőbb a fideszes kommunikáció.

Közbevetettük, hogy a nyár egyik kiemelkedő politikai eseménye Orbán Viktor tusványosi, vele párhuzamosan pedig Magyar Péter székesfehérvári beszéde volt. Márpedig ebből a csörtéből a Tisza Párt elnöke lényegesen jobban jött ki. Nagy Attila Tibor egyetértett azzal, hogy a miniszterelnök tusványosi beszéde elég haloványra sikeredett, de megjegyezte: a digitális polgári körök meghirdetése elég nagy érdeklődést váltott ki, még az ellenzéki sajtó részéről is. Magyar Péter „morgolódott” is ezért. A Tisza Párt elnöke valószínűleg érzékelte, hogy a kormányzati kommunikáció előrenyomult.

Mikecz Dániel politológus viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányfüggetlen közvélemény-kutatási adatok szerint érdemben nem változott a Tisza Párt és a Fidesz népszerűsége a nyáron (kivételt jelent az IDEA Intézet hétfőn publikált kutatása, lásd keretes írásunkat – a szerk.). Továbbra is a Tisza vezet, intézettől függően jellemzően 7-10 százalékponttal. Annak ellenére így van ez, hogy Orbán Viktor sokkal aktívabb volt a médiában és belpolitikai témák vitelében. Láthatóbb lett a Fidesz és a kormányfő, mégsem sikerült változtatni a népszerűségi mutatókon. Így összességében inkább a Tisza nyerte meg a szokásostól eltérően politikai szempontból igen mozgalmas nyarat – vélekedett.

Már tavasszal látszott – idézte fel Mikecz Dániel –, hogy a Fidesz a korábbi receptet kívánja alkalmazni hátránya ledolgozásához. Ennek lényege, hogy olyan témával osztja meg a közéletet, amelyben saját álláspontja élvez többséget, és az képes kiváltani a kisebbség ellenállását is. Három ilyen ügyet hoztak be még nyár előtt: a Pride betiltását, a cenzúratörvényt – tehát a külföldi támogatást kapó szervezetek, szerkesztőségek szankcionálását – és Ukrajna EU-tagságát.

Nyárra kiderült, hogy egyik ügy sem működött úgy, ahogy a bevándorlás témája 2015-16-ban – jelentette ki Mikecz Dániel. A Pride betiltásának kísérletével végső soron Orbán megszervezte a 2010 óta tartó időszak legnagyobb kormányellenes tüntetést, amelyre már nem lehetett azt mondani, hogy egy hangos kisebbségről lenne szó. A témába végül nem állt bele Magyar Péter, de aktivizálódtak az ellenzéki pártok, valamint Karácsony Gergely főpolgármester. A népszerűségi adatok szerint azonban az ügy és a régi ellenzék aktivitása sem „takarta ki” a Tiszát.

Ezzel nagyjából egy időben, június végén fejeződött be az Ukrajna EU-tagságáról szóló, népszavazásként bemutatott nemzeti konzultáció, a Voks2025 – emlékeztetett Mikecz Dániel. A 2,28 millió leadott szavazat elvileg alkalmasnak tűnt arra, hogy demonstrálja, a Tisza konzultációjának, a Nemzet Hangjának 1,13 milliós eredményéhez képest nagyobb a kormány álláspontjának támogatottsága.

A kormányfő mégsem a Tiszával, hanem az Európai Bizottsággal szemben hivatkozott a Voks2025 eredményére. A két konzultáció közötti összehasonlítás ugyanis – magyarázta Mikecz Dániel – még inkább felhívta volna arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt három hét alatt, ellenzéki pozícióból gyűjtötték össze az aláírásokat, míg a kormánynak nyolc hete volt erre, amit „megtolt” a szokásos milliárdos kampánnyal.

Egy ügy sikeréhez nem csupán arra van szükség, hogy a saját álláspont összhangban legyen a választói véleményekkel, hanem arra is, hogy az érdekelje is a választót – állapította meg Mikecz Dániel. Bár a magyar társadalom többsége nem pártolja Ukrajna EU-tagságát, nem igazán ez a kérdés érdekli. A közszolgáltatások minőségéről, a megélhetési költségekről szóló vita továbbra is jobban foglalkoztatja a közvéleményt, amely Magyar Péter számára sokkal kényelmesebb terep. A vasúti közlekedés nyár eleji bedőlése, vagy a vízfertőzés a székesfehérvári szülészeten igazolja azt, hogy összeomlóban van az ország, komoly a gond a Fidesz kormányzási képességeivel.

Orbán Viktornak a családja gazdagodása miatt is magyarázkodnia kell. A romló kormányzati teljesítmény, a korruptként nem azonosított új alternatíva miatt kevésbé tolerálják a választók a NER elit gazdagodását.

A megosztó témák mellett a Fidesz célja a nyáron a hátország elbizonytalanodásának megállítása, a közösségi média organikus uralása, a társadalmi támogatottság, beágyazottság demonstrálása volt – foglalta össze Mikecz Dániel. A tavasz végén megalakult Harcosok Klubjának lett volna az a feladata, hogy a Fidesznek kedvező véleményklímát alakítson ki a közösségi médiában. A Magyar Péter által hangoztatott, a magyar politikai kultúrában jól rezonáló, a nemzeti, társadalmi konszenzusra törekvő, „árokbetemető” üzenettel szemben azonban a harcias alapállás népszerűtlen, a konfliktus felvállalása pedig a saját híveknek sem feltétlenül komfortos. Éppen ezért a Harcosok Klubja mellett létrehozták a digitális polgári köröket, amelyek révén szeretnék megmutatni, hogy a Fidesznek aktív hátországa létezik helyi szinten.

Nagy Attila Tibor megismételte: a gazdasági helyzetre és az inflációra, valamint arra tekintettel, hogy a közvélemény-kutatások többsége a Tiszát előnyét mutatja, pillanatnyilag a Fidesz rosszabbul áll. Ősszel azonban még lehetősége lesz fordítani. A kormánypártnak nincs könnyű dolga – tette hozzá –, hisz éppen a gazdasági mutatók miatt az osztogatásoknak megvannak a maga korlátai. Figyelemmel kell lenni a külföldi hitelezők elvárásaira is: négy évvel ezelőtt még nagyobb volt a Fidesz mozgástere.

A gazdasági repülőrajt nemcsak az év elején, hanem a nyáron se jött össze – konstatálta Nagy Attila Tibor –, és a politikai klímában sem érződik olyasmi, ami a Fidesz számára kedvező lehetne.

Az egy dolog, hogy kommunikációs szempontból a Fidesz nagyjából ki tudta egyenlíteni a hátrányát, de nem javítja a közhangulatot, ha a választópolgárok azt tapasztalják, hogy az élelmiszerárak még mindig magasak.

Magyar Péter osztogatni nyilván nem tud, csak ígérgetni – mondta a politikai elemző. A Tisza Párt elnöke azt a pozíciót próbálja felvenni, amivel bizonyíthatja, hogy képes a kormányzásra. Közben számolnia kell azzal, hogy már elillant az újdonság varázsa. Magyar Péter tavaly márciusban arról beszélt, hogy lehetnek még kompromittáló hangfelvételei. Ahhoz, hogy a személye ismét olyan érdekessé váljon, mint kezdetben volt, Nagy Attila Tibor szerint elő kellene jönnie az egyik ilyen felvétellel, valamilyen más „nagy leleplezéssel”, vagy meghökkentő, népszerű politikai akcióval.

Mikecz Dániel úgy kalkulál, már csak nyár végén, de még inkább ősszel lesz látható, hogy az olyan intézkedések, mint a 3 százalékos kedvezményes lakáshitel, az anyák SZJA-mentessége, a bérkorrekció a közszférában csökkentik-e a Tisza és a Fidesz közötti különbséget. Ha továbbra se történik változás, az jele lesz annak, hogy már nem lehet hangulatjavító intézkedésekkel visszaszereznie a Fidesznek a választói bizalmat. Bár a kormányfő azt ígérte, hogy ősszel visszatérnek a külföldi támogatást kapó szervezetek szankcionálására – amitől azt remélhetik, hogy a magával foglalkozó sajtó kitakarja Magyar Pétert –, egy ilyen intézkedés még inkább erősítheti a meggyőződést, hogy Orbán Viktor megosztó. 2002-ben ez már elvezetett a kormányváltáshoz.

Ősszel látszódhat majd az is – folytatta Mikecz Dániel –, hogy mennyiben sikerült a Fidesznek rendeznie hátországát, mekkora mozgósítási ereje maradt. Utóbbi téren döntő lehet a kormány számára, hogy képes lesz-e olyan tömegrendezvényeket szerveznie, amelyekkel a támogatottságát jelezheti. A kormányfő nem teheti majd meg, hogy támogatóinak szűk körében emlékezik meg az 1956-os forradalomról, míg Magyar Péter számíthat a Pride-hoz hasonló, kormánykritikus százezres tömegre.