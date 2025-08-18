Válaszolt Magyar Péternek az orosz nagykövet, szerinte Oroszország nem avatkozik bele más országok belügyeibe

Oroszország;külföldi beavatkozás;orosz nagykövetség;orosz titkosszolgálat;orosz nagykövet;Magyar Péter;

2025-08-18 18:06:00 CEST

Jevgenyij Sztaniszlavov a Tisza Párt elnökének küldött válaszlevelében közölte: az orosz Külső Hírszerző Szolgálat jelentése magáért beszél, és nem igényel további magyarázatot.

„A Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája Brüsszel és Kijev magyar belső folyamatokra való beavatkozásáról szóló jelentése magáért beszél, és nem igényel további magyarázatot. Szerintem a tartalma tejes mértékben világos és mindenki számára érthető” – olvasható az Oroszországi Föderáció rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Jevgenyij Sztaniszlavov válaszában, amit Magyar Péter tiltakozólevelére küldött.

A válaszlevelet a Tisza Párt elnöke osztotta meg hétfő délután a Facebook-oldalán. A nagykövet azzal folytatta, ugyanakkor nem zárja ki, hogy Magyar Péter „az adott anyagra reagálva különböző helyi és nyugati média közleményéből tájékozódott”, ezért az eredeti forrást ajánlotta figyelmébe, valamint a nem hivatalos magyar nyelvű fordítást.

„Amint láthatja, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóiroda közleménye szerint az Európai Bizottság fontolóra veszi a budapesti »rendszerváltás« forgatókönyveit, a kijevi hatóságok pedig aktívan bekapcsolódtak a magyar kormány »lebontását« célzó kampányba” – írta Jevgenyij Sztaniszlavov.

Hozzátette: „Figyelembe véve az Ön levelében foglaltakat arról, hogy semmilyen külső erő – legyenek azok szövetségesek, ellenfelek vagy más szereplők – nem határozhatja meg az ország politikai jövőjét és nem befolyásolhatja a közelgő választások eredményét, abból indulok ki, hogy Ön hasonló leveleket küldött az Európai Bizottság vezetése és kijevi hatóságok részére.”

Az orosz nagykövet azt is megjegyezte, hogy a Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája közleményének tartalmával kapcsolatban nem érkezett cáfolat részükről. „A közlemény elleni hivatalos tiltakozásával és magyar belügyeibe való beavatkozásáról szóló Oroszország ellen felemelt alaptalan vádjaival kapcsolatban felelősségteljesen kijelentem, hogy az országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe, és arra szólít fel mindenkit, hogy ugyanazt a vonalat kövessék” – zárul Jevgenyij Sztaniszlavov levele.

„Különösebben nem érdemes kommentálni. Egy mondatot azért kiemelek a levél végéről: »országunk (értsd Oroszország) nem avatkozik bele más országok belügyeibe«. Ezek szerint három és fél éve háborút folytatni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást…”

– fűzte hozzá bejegyzésében Magyar Péter.

Az ügy előzménye, hogy nemrég nyíltan Magyar Péter ellen kezdett kampányolni a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés. A KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) ugyanis kiadott egy közleményt, amit a Magyar Távirati Iroda (MTI) is lehozott, és amiben a Fidesz Magyar Péter elleni fő vádjait ismétlik el.

Az SZVR helyzetértékelése szerint az orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – állt az anyagban.

A Tisza Párt elnöke erre múlt csütörtökön úgy reagált, hogy „hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen”, és 34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába. A magyar hatóságoktól azt kérte, hogy védjék meg az ország szuverenitását, egyúttal magyarázatot követelt Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy „kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe”. Magyar Péter vasárnap arról posztolt, hogy megküldte Oroszország budapesti nagykövetének a hivatalos tiltakozólevelet, erre most hétfőn érkezett meg a válasz.