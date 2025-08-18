Magyar Péter reagált arra, hogy Kocsis Máté nagyon szeretné Varga Judit visszatérését

Oroszország;Varga Mihály;Kocsis Máté;orosz nagykövetség;orosz nagykövet;Magyar Péter;

A Tisza Párt elnöke kikérte magának, hogy volt feleségét Wayne Rooney angol labdarúgóhoz hasonlítsa a Fidesz frakcióvezetője. Magyar Péter szerint az orosz nagykövet összetéveszti őt valakivel, neki „nem fog tudni utasításokat adni”.

Kikéri magának Magyar Péter, hogy volt feleségét Wayne Rooney angol labdarúgóhoz hasonlítsa Kocsis Máté – jelentette ki a Tisza Párt elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfői adásában.

Mint arról beszámoltunk, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalára felöltött videójában arról beszélt, nagyon reméli, hogy Varga Judit visszatér a politikába, ekkor élt egy focis hasonlattal. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt” – mondta Kocsis a videóban.

Amikor Magyar Pétert volt felesége esetleges visszatérésével kapcsolatban kérdezték a műsorban, azt mondta: „Nem tisztem, hogy beleszóljak abba, a Fidesz kivel és milyen konstellációban akarja elveszíteni a következő választást.” Az ellenzéki politikus hozzátette, ahhoz pedig nincs joga, hogy a volt feleségének megmondja, mit tegyen vagy mit ne.

„Hogyha valaki, valamilyen csoda folytán nagyobb sérülések nélkül el tudott távolodni a maffiától, akkor az álmoskönyvek szerint az nem jó döntés, ha visszamegy, és esetleg zsoldba állítják” – mondta. Arra a felvetésre, mentálisan nem lesz-e megterhelő feladat, hogyha a későbbiekben esetleg szembe találja magát a politikában a gyermekei anyjával, Magyar Péter igennel válaszolt.

„Nyilván a gyerekeinknek lenne megterhelő, és ezért nem is gondolom, hogy be fog következni” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Szerinte az egész csak elterelés a Fidesz részéről, amit azért dobtak be, hogy ne az „összeomló országról” beszéljük. A műsorvezető kérdésére egyébként elárulta, hogy politikáról nem szoktak beszélgetni a volt feleségével.

A beszélgetésben szóba került, hogy hétfőn az Oroszországi Föderáció rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Jevgenyij Sztaniszlavov reagált arra a tiltakozó levelére, amit azután tett közzé Magyar Péter, hogy nyíltan ellene kezdett kampányolni a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés.

KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) ugyanis azt állította – a Fidesz fő csapásirányával szinkronban –, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. Magyar Péter előzőleg magyarázatot követelt az orosz nagykövettől, hogy kinek a megbízásából, és milyen céllal avatkozik be a Kreml a magyar belügyekbe.

„A közlemény elleni hivatalos tiltakozásával és magyar belügyeibe való beavatkozásáról szóló Oroszország ellen felemelt alaptalan vádjaival kapcsolatban felelősségteljesen kijelentem, hogy az országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe, és arra szólít fel mindenkit, hogy ugyanazt a vonalat kövessék” – üzente válaszlevelében Jevgenyij Sztaniszlavov.

Magyar Péter erre most úgy reagált: „Lehet, hogy összekevert valakivel. Van egy rossz hírem a Nagykövet Úrnak, nekem nem fog tudni utasításokat adni.” Majd felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz hírszerzés pont augusztus 13-án, a világosi fegyverletétel napján adta ki a szóban forgó jelentést, amikor az 1848–49-es forradalom szabadságharcosai letették a fegyvert az orosz cár előtt. A beszélgetés többi részében a székesfehérvári kórházról, az összeomló gazdaságról és vasúti közlekedésről, valamint a Tisza Párt Működő Magyarországért programjáról volt szó. Magyar Péter közölte, hogy a főváros helyett idén Pannonhalmán mond beszédet augusztus 20-án.